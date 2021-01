Co dzieje się z twoim ciałem na diecie? Wyjaśnia dietetyk

Ten alarm jest w dużej mierze zasługą leptyny – hormonu, który jest wytwarzany w komórkach tłuszczowych. Twoje ciało obawia się, czy nie umrzesz z głodu i próbuje cię uratować, m.in. zwiększając apetyt. „Jedną z głównych funkcji leptyny jest ochrona zapasów tłuszczu, ponieważ zapewnia on źródło energii na wypadek braku żywności” – wyjaśnia prof. Caroline Apovian z Boston University Medical Center.

Jak organizm reaguje na rozpoczęcie diety?

Jednym z mechanizmów jest wysłanie wiadomości do tarczycy, aby spowolnić tempo metabolizmu spoczynkowego (RMR) – liczbę kalorii spalanych przez organizm na oddychanie i trawienie. Jeśli zazwyczaj spalasz określoną liczbę kalorii dziennie w stanie spoczynku, RMR zaczyna spowalniać ten proces, aby utrzymać jak najwięcej energii do późniejszego wykorzystania.

„Jest pewien poziom tłuszczu, który organizm chce utrzymać. Kiedy spadniesz poniżej tego zakresu, zastosuje różnego rodzaju mechanizmy, aby go przywrócić. Na początku będzie sygnalizować to głodem, ale jeśli to nie zadziała, może nawet spowolnić metabolizm” – mówi Lindo Bacon, dietetyk.

Chęć na słodycze podczas diety

Na początku diety może zmienić się apetyt. Będziesz mieć ochotę na słodycze, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób na uzyskanie dużej ilości kalorii. „Będziesz gotów zjeść wszystko, ponieważ twoje ciało próbuje po prostu przywrócić zapas kalorii” – wyjaśnia Lindo Bacon. U osób odchudzających się mogą pojawiać się nawet epizody napadowego objadania się.

Holistyczne podejście do odchudzania

Niepowodzenie na diecie może pochłonąć ogromne emocjonalne żniwo. Obsesja na punkcie swojej wagi i rozważanie tego, co jesz każdego dnia, jest obciążająca. „Odłączamy się od uczucia głodu, sytości i satysfakcji. Tracimy też poczucie jedzenia jako czegoś, co sprawia nam przyjemność” – mówi dietetyk Alissa Rumsey. Eksperci zalecają, by nie patrzeć na proces odchudzania jako na cel wyrażony w liczbach, ale raczej zmianę stylu życia. Może pociągnąć za sobą więcej aktywności fizycznej lub unikanie stresu. Holistyczne podejście do organizmu zwiększa szanse powodzenia diety. „Podejmowanie decyzji żywieniowych nie może wynikać z ograniczeń i kontroli, ale z decyzji, że dbasz o siebie” – wyjaśnia Rumsey.

Czytaj też:

Jak wygląda dieta Jennifer Lopez? Możesz się zdziwić, czego unika