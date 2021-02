Globalne badanie wykazało, czy można jeść za dużo owoców i warzyw

Co za dużo, to niezdrowo – czy to powiedzenie dotyczy także owoców i warzyw? Zobacz, co o tym mówi nauka.

Owoce i warzywa są zalecanym źródłem kalorii, błonnika i wielu składników odżywczych. Czy jednak można mieć za dużo owoców i warzyw w diecie? Zasadniczo rzadko stanowi to zagrożenie dla zdrowia, a wręcz niesie ze sobą szereg korzyści. Globalna analiza spożycia owoców i warzyw Naukowcy przeanalizowali około 350 badań przeprowadzonych w różnych częściach świata, aby wskazać różne skutki spożywania owoców i warzyw. Przyjrzeli się wynikom zdrowotnym dotyczącym chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i przedwczesnej śmierci. Grupa osób, które na co dzień zjadały 800 g lub więcej owoców i warzyw dziennie – czyli w 10 porcjach – zmniejszyła ryzyko wystąpienia ryzyka chorób prowadzących do przedwczesnej śmierci. Wzrost spożycia owoców i warzyw analizowano w przyrostach 200g. Co wykazano w badaniach? Co dawało zwiększone spożycie owoców i warzyw? Każde 200 g wzrostu spożycia owoców i warzyw zmniejszało ryzyko choroby niedokrwiennej serca o 8%. Dotyczyło to zwłaszcza jabłek, gruszek, soków owocowych, zielonych warzyw liściastych, marchwi i słodkich ziemniaków.

Wykazano zmniejszone o 16% ryzyko udaru. Szczególną rolę odegrały jabłka, gruszki, owoce cytrusowe, zielone warzywa liściaste i pikle warzywne.

Odnotowano 8% redukcję chorób układu krążenia na każde 200 g wzrostu spożycia owoców. Ponownie sprawdziło się to w przypadku jabłek lub gruszek, cytrusów, marchwi, zielonych warzyw liściastych i innych warzyw spoza rodziny roślin krzyżowych.

Nowotwory: redukcja o 3% na każde 200 g wzrostu, w szczególności z warzywami krzyżowymi, przy wzroście do 600 g dziennie.

Wykazano o 10% niższą śmiertelność ze wszystkich przyczyn łącznie na każde 200g wzrostu spożycia owoców. Dotyczyło to głównie jabłek lub gruszek, owoców cytrusowych, jagód, warzyw wszelkiego rodzaju i ziemniaków. Można więc wysnuć wniosek, że w badanym 2013 roku doszło do 5,6 mln przedwczesnych zgonów, ponieważ osoby te zjadały mniej niż 500 g owoców i warzyw dziennie. Spożywanie ich w ilości 800 gramów dziennie mogłoby zapobiec śmierci 7,8 miliona ludzi rocznie. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszym świecie ludzie często nie jedzą nawet zalecanych 5 porcji owoców i warzyw dziennie, uzyskanie 10 porcji każdego dnia wydaje się wyjątkowo trudne. Być może jednak twarde dane naukowe skłonią kogoś do lepszych nawyków żywieniowych, w myśl których każda porcja owoców i warzyw jest cenna w diecie. Czytaj też:

