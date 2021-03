Laski cynamonu mogą być dodatkiem do ryżu, mięs lub owsianki. Sprawdź, jak ich użyć

Laski cynamonu można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Chociaż są kojarzone główne jako dodatek do grzańca lub element dekoracji, świetnie sprawdzą się również w przypadku mięs, dań z ryżem czy owsianki. Możesz przygotować z nich także aromatyczny syrop cynamonowy, który będzie pasował do większości deserów.

Jak wykorzystać laski cynamonu w kuchni?

1. Przygotuj łatwy domowy syrop cynamonowy

Ten domowy syrop cynamonowy możesz używać do polania lodów, gofrów lub naleśników. Jak go przygotować? Dodaj 4 laski cynamonu do 450 ml wody w garnku. Zagotuj wodę, a następnie zmniejsz ogień. Pozostaw laski cynamonu na wolnym ogniu przez około 25 minut, a następnie wyłącz i pozwól wodzie stygnąć przez 15 minut. Wyjmij laski cynamonu z wody, a następnie dodaj 3/4 szklanki białego cukru. Ponownie włącz gaz i podgrzewaj wodę przez 7 minut, często mieszając. Gdy cukier się rozpuści, pozwól syropowi ostygnąć. Przechowuj w słoiku. Może być konieczne przepuszczenie syropu przez sitko, jeśli cząsteczki cynamonu odpadły podczas gotowania.

2. Podkręć smak ryżu

Włóż laskę cynamonu do gotującego się ryżu, aby uzyskać wyjątkowy, orientalny posmak. Jeśli nie masz urządzenia do gotowania ryżu, możesz również dodać laskę cynamonu do garnka z ryżem i wodą i gotować zgodnie z instrukcją. Ryż cynamonowy komponuje się szczególnie dobrze w daniach kuchni azjatyckiej, bliskowschodniej i północnoafrykańskiej.

3. Dodaj laskę cynamonu do mięsa

Użyj laski cynamonu, aby przyprawić gotujące się mięso, gulasz i curry. Laska cynamonowa nie nada mięsu lub gulaszu silnego smaku cynamonu, ale doda subtelnego, korzennego posmaku. Pamiętaj, by dodać ją w późniejszej fazie gotowania, gdy potrawa jest na małym ogniu.

4. Podkręć smak owsianki cynamonem

Podczas gotowania płatków owsianych na kuchence lub w wolnym naczyniu dodaj 1 lub 2 laski cynamonu, w zależności od upodobań smakowych. Dzięki temu płatki owsiane będą miały ciekawy, nieco słodki smak. Laski cynamonu świetnie komponują się z kawałkami jabłek, brzoskwiń i rodzynek.

