Grzane piwo z pomarańczą: nie tylko smaczne, ale i zdrowe (w umiarkowanych ilościach)

Grzane piwo może wydawać się niezbyt kuszącą atrakcją, w porównaniu z piwem schłodzonym. W końcu w XXI wieku ludzie najbardziej lubią pić piwo prosto z lodówki. Jednak do wieku XX nikt z lodówek nie korzystał, a podanie monarsze czy innemu dostojnikowi zimnego trunku byłoby odebrane jako zaniedbanie. Co prawda u zarania dziejów chłodzono podobno piwo w rzekach, ale przez kolejne wiele wieków spożywano ten trunek właśnie na ciepło.

Właściwości zdrowotne grzanego piwa

Oczywiście piwo spożywane w zbyt dużych ilościach na nikogo nie działa dobrze, jednak przyjmowanie jego umiarkowanych dawek może przynieść kilka korzyści dla zdrowia. Według badania opublikowanego w „Beer and Health and Disease Prevention”, napój ten – w porównaniu do innych alkoholi – ma niską zawartość alkoholu (choć to zależy od konkretnego piwa). Warzy się go również z naturalnych składników, dlatego może zawierać kilka substancji bioaktywnych. Są wśród nich przeciwutleniacze, a konkretnie polifenole i melanoidyny. Co więcej, według badania opublikowanego w „Nutrition Research”, piwo może mieć duży wkład (oby nie za duży) w uzupełnianie w diecie niedoborów niektórych witamin z grupy B, minerałów i wspomnianych przeciwutleniaczy.

Jeśli po wypiciu grzanego piwa poczujesz się zrelaksowany, nic dziwnego, ponieważ zawiera ono melatoninę, chroniącą organizm przed skutkami stresu. Jak stwierdzono w badaniu opublikowanym w „Clinical Nutrition”, obecne w (grzanym) piwo melatonina przyczynia się do wytworzenia całkowitej zdolności antyoksydacyjnej ludzkiej surowicy, a umiarkowane spożywanie tego trunku może chronić organizm przed stresem oksydacyjnym.

Warto też pamiętać o właściwościach zdrowotnych dodatków do grzanego piwa: cynamonu, miodu, goździków i imbiru.

Przepis na grzane wino z pomarańczą

Składniki:

pół litra jasnego piwa

ćwierć pomarańczy

2 łyżki miodu

5 goździków

kilka plastrów imbiru lub szczypta imbiru w formie sproszkowanej przyprawy

laska cynamonu bądź szczypta cynamonu w formie sproszkowanej przyprawy

Sposób przygotowania:

Najpierw umyj pomarańczę, podziel ją na ćwiartki i ukrój dwa plasterki, którymi przyozdobisz później kufel/szklankę. Następnie pokrój również imbir – wystarczą 3 plasterki na jedną porcje grzanego piwa. W dalszej kolejności przystąp do przygotowywania samego napoju – wlej do rondelka piwo w temperaturze pokojowej i dodaj do niego wszystkie przyprawy. Umieść w rondelku również wyciśnięty sok z reszty ćwiartki pomarańczy, która pozostała po odkrojeniu dwóch plasterków. Następnie wrzuć do naczynia samą wyciśniętą pomarańczę wraz ze skórką. Gotuj grzane piwo na małym ogniu przez około 10 minut. Nie doprowadzaj do jego wrzenia – poczekaj aż zacznie parować i wtedy wyłącz już kuchenkę.

Ciekawostki o grzanym piwie

Grzane piwo zostało opracowane w kontrze do piwa domowego, wytwarzanego często w nieodpowiednich warunkach i według zbyt dowolnych technik warzenia. Dodatki przypraw i ocieplenie napoju sprawiały, że jego smak stawał się znacznie atrakcyjniejszy. Jednym z najbardziej znanych zachowanych dokumentów poświęconych grzanemu piwu jest opracowanie „Customs and fashions in Old New England” Alice Morse Earle, która zestawiła w nim listę wszelkich znanych jej rodzajów ocieplanych wysokoprocentowych trunków.

Dawniej przygotowywanie grzanego piwa rozpoczynało się od zaparzania ziół i przypraw w gorącej wodzie, odcedzaniu ich, a następnie dodaniu do nich piwa, cukru, czasem śmietany i ubitych jajek. Dopiero później całość podgrzewano, często przy użyciu pogrzebacza wyciąganego wprost z palącego się ogniska.

