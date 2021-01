Jak długo można bezpiecznie przechowywać ryż? Odpowiedź nie jest oczywista

Okres przydatności suchego ryżu do spożycia

Okres przechowywania suchego ryżu różni się w zależności od rodzaju ryżu. I chociaż istnieje ich wiele, główna różnica, która determinuje okres przydatności do spożycia, to rozróżnienie na ryż biały i brązowy.

Ponieważ brązowy ryż nie jest oczyszczony ani polerowany, ma wyższą zawartość tłuszczu. Dlatego może jełczeć szybciej niż biały ryż. Mimo to oba rodzaje ryżu można bezpiecznie przechowywać w temperaturze pokojowej.

Ryż biały można bezpiecznie przechowywać do 2 lat. W przypadku ryżu brązowego jest to 3-6 miesięcy od daty produkcji. Należy pamiętać, że chłodzenie i zamrażanie może znacznie wydłużyć okres przydatności do spożycia tych rodzajów ryżu.

Jak sprawdzić, czy ryż nadaje się do spozycia?

Paczkowana żywność zwykle ma datę ważności, często nazywaną terminem przydatności do spożycia. Mimo to wiele artykułów żywnościowych można bezpiecznie spożywać po tym terminie, jeśli nie widać oznak zepsucia.

Ustalenie, czy suchy ryż się zepsuł, jest stosunkowo łatwe. Wystarczy sprawdzić opakowanie produktu pod kątem oznak uszkodzeń i zepsucia, w tym dziur, zawilgoceń lub wody, ponieważ obecność tych czynników zwykle prowadzi do rozwoju pleśni.

Jeśli chodzi o ryż brązowy, należy również poszukać przebarwień, a także sprawdzić produkt pod kątem zjełczałego zapachu lub tłustej konsystencji.

Jeśli chcesz maksymalnie przedłużyć jakość ryżu, przechowuj go w suchym miejscu, takim jak szafka kuchenna. Po otwarciu możesz również przechowywać go w hermetycznym pojemniku. W ten sposób ochronisz ryż także przed owadami i wilgocią.

Jak długo można przechowywać gotowany ryż?

W przeciwieństwie do suchego ryżu, okres przydatności do spożycia gotowanego ryżu jest praktycznie taki sam dla wszystkich rodzajów ryżu. Po ugotowaniu ryż może zachować swój smak, konsystencję i jakość przez 3-4 dni w lodówce. Niektórzy twierdzą, że można go tam przechować przez cały tydzień, jednak lepiej tego nie robić.

Możesz również mrozić ugotowany ryż nawet do 8 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy ugotowany ryż się zepsuł?

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie, czy ugotowany ryż się zepsuł.

Najpierw powąchaj. W przeciwieństwie do świeżo ugotowanego ryżu, który prawie nie ma zapachu, przeterminowany ryż będzie miał nieprzyjemny zapach. Po drugie, przyjrzyj się bliżej fakturze ryżu. Ryż przeterminowany, zamiast typowej dla niego puszystości może stać się śluzowaty lub lepki.

Na koniec sprawdź ryż pod kątem pleśni, która często występuje jako zielone, niebieskie lub czarne plamy.

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów zepsucia, wyrzuć ryż.

Niebezpieczeństwa związane z jedzeniem przeterminowanego ryżu

Przeterminowany ryż jest w większości przypadków zanieczyszczony grzybami lub pleśnią, które wytwarzają mykotoksyny. Są to związki, które mogą powodować zatrucia pokarmowe. Spożycie mykotoksyn wiąże się z nieprzyjemnymi objawami, od wymiotów, nudności i bólu brzucha po drgawki, śpiączkę, zwiększone ryzyko raka i osłabienie układu odpornościowego.

Ponadto zanieczyszczenie pleśnią suchego ryżu może również obniżyć jego wartość odżywczą.

Dodatkowo należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy ryż jest przeterminowany, niewłaściwe obchodzenie się z gotowanym ryżem może zwiększać ryzyko zatrucia pokarmowego przez Bacillus cereus, co często prowadzi do bólu brzucha, biegunki i wymiotów. Bacillus cereus to bakteria występująca zwykle w ryżu, która może przetrwać nawet proces gotowania.

Jeśli ryż nie zostanie schłodzony lub zamrożony w ciągu 2 godzin od gotowania, bakterie mogą wytworzyć toksyny, które powodują choroby.

