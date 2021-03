Tofu kontra tempeh. Który zamiennik mięsa wybrać?

Tofu i tempeh to najpopularniejsze obecnie białka pochodzenia roślinnego. W diecie wegetaraińskiej i wegańskiej bywają podstawowyi substytutami mięs. Chociaż oba te produkty wytwarzane są na bezie soi, istnieją między nimi pewnie różnice. Przekładają się ona na wartości odżywcze i sposób ich wykorzystania.

Co to jest tofu?

Wyglądające jak biały, mokry kawałek sera, tofu to w rzeczywistości skoagulowany twaróg mleka sojowego rozbijany na bloki. W produkcji tofu mleko sojowe jest podgrzewane, co powoduje oddzielenie części stałych od płynu, a następnie wiązane za pomocą koagulantu. Najczęściej stosowanym koagulantem jest siarczan wapnia. Jednak w zależności od rodzaju użytej soi konsystencja tofu może być twarda (idealna do grillowania) lub bardziej miękka, niczym budyń. Większość tofu jest zasadniczo wzmocniona wapniem.

100 gramów tofu zapewnia:

94 kalorii

9,4 g białka

5 g tłuszczu

2 g węglowodanów

2,4 g błonnika

0 cukru

Czym jest tempeh?

Tempeh, a przeciwieństwie do tofu nie jest zrobiony z samego mleka sojowego. Wytwarza się go ze sfermentowanych ziaren soi, które zostały sprasowane w zwarty placek. Jest twardy, ale ciągliwy i można go upiec, gotować na parze lub smażyć przed dodaniem do potraw. Tempeh ależy do kategorii produktów probiotycznych, obok niektórych jogurtów i innych sfermentowanych produktów. Fermentowana przed wyciśnięciem soja jest dobra dla zdrowia jelit. Podobnie jak tofu, tempeh jest kompletnym białkiem i zawiera dużo lizyny.

100 gramów tempeh dostarcza:

195 kalorii

20 g białka

11 g tłuszczu

8 g węglowodanów

0 cukru

Co wybrać: tofu, czy tempeh?

Tofu i tempeh pod względem odżywczym i smakowym wypadają podobnie. Tofu jest zwykle tańsze i łatwiej wchłania smak sosów. Niektóre rodzaje można dodawać do smoothie. Tempeh zaś jest bogatszy w białko, co ma znaczenie na diecie bezmięsnej. Jest bardziej gęsty, a jego konsystencja jest bardziej zbliżona do mięsa. Dzięki zawartym w nim probiotykom jest dobry dla zdrowia jelit. Ostatecznie ważne jest, by szukać ekologicznych produktów sojowych bez GMO, ponieważ konwencjonalne praktyki uprawy soi obejmują wiele pestycydów.

