Wielkanoc już niedługo! Sprawdź, co podać na uroczyste śniadanie wielkanocne

Śniadanie wielkanocne a tradycja chrześcijańska

Wielki Post niejako przyzwyczaił nas do powściągliwości w spożywaniu wystawnych dań. Wielkanocna niedziela to znak, by „otarli łzy płaczący” i „żale z serca wyzuli”, bo Chrystus „zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie”. Wraz z radością ze zmartwychwstania Pańskiego powraca możliwość zjedzenia tego, co przez 40 ostatnich dni było zakazane. Śniadanie wielkanocne staje się zatem dla chrześcijanina prawdziwie uroczystym posiłkiem.

Zanim zjemy wielkanocne śniadanie, składamy sobie nawzajem życzenia. Dopiero po tej niezwykle istotnej części poranka oraz krótkiej modlitwie można spożyć poświęcone dzień wcześniej pokarmy: jajka, mięso i pieczywo. Jedni wykładają je z koszyczka na półmisek, inni stawiają na stół cały koszyczek wraz z dekoracjami, co podkreśla wyjątkowość spożywanych pokarmów.

Święconka to jednak nie wszystko. Śniadanie wielkanocne w wielu domach nie może obejść się bez tradycyjnego żurku na zakwasie, podawanego z jajkiem i białą kiełbasą, a także bez piaskowej babki.

Proste przepisy na śniadanie wielkanocne

Propozycji potraw na wielkanocne śniadanie jest wiele. Nie zawsze czujemy chęć na przygotowywanie zaawansowanych dań także na tę najwcześniejszą część obchodów świąt – kiedy to chcemy odpocząć po maratonie pieczenia serników, mazurków i doglądania zakwasów na żurek. Dlatego właśnie chcemy podpowiedzieć ci kilka pomysłów na smaczne i proste posiłki, które możesz z dumą postawić na stole obok święconki.

Jajka zawijane w szynkę szwarcwaldzką

Ugotuj jajka na twardo i ostudź, a następnie obierz ze skorupek. Odetnij końcówki z jajek w taki sposób, by mogły bezpiecznie stać na talerzu i nie wywracać się. Po drugiej stronie odetnij kawałek jajka w bardziej niedbały sposób i zrób to tak, by wyciąć również odrobinę żółtka. Każde jajko ustawione na talerzu owiń plasterkiem szynki, a pozostałe części rozgnieć w osobnym naczyniu widelcem, dodaj odrobinę majonezu i tylko nieco mniej musztardy, dopraw solidnie pieprzem oraz tymiankiem, wymieszaj i powstałą pastę nałóż na górę jajek. Udekoruj rzeżuchą.

Pieczona biała kiełbasa

Jeśli twoi domownicy preferują żurek bez kiełbasy lub dodajesz jej tam symbolicznie, wypróbuj ten przepis. W zasadzie danie zrobi się samo, po prostu przed nakryciem stołu wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i odczekaj 40-45 minut. Co takiego ma do tego piekarnika powędrować? Otóż, włóż do naczynia żaroodpornego kilka białych kiełbasek (powiedzmy, 5-6 sztuk), a na nich dość gęsto ułóż cebulę pokrojoną w piórka. W miseczce wymieszaj pół szklanki białego wina (najlepiej półwytrawnego) z łyżką miodu, dwiema łyżkami musztardy francuskiej, łyżeczką majeranku oraz solą i pieprzem (grubo zmielonym) do smaku. Kiełbasę polej mieszanką, całość nakryj i piecz bez termoobiegu.

Szybka pascha

Śniadanie wielkanocne warto zwieńczyć deserem. Wiadomo: mamy już mazurka i sernik, ale pascha to jeszcze bardziej związany ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego symbol. Miało być prosto i szybko – i tak będzie! Wiedz jedynie, że musisz zrobić ten deser poprzedniego dnia, aby zdążył się schłodzić. Weź 6 żółtek i utrzyj je na gładką i puszystą masę z 300 g cukru na pełnych obrotach miksera. Wlej do garnka szklankę słodkiej śmietanki, włóż laskę wanilii i zagotuj. Zdejmij z ognia, wyjmij laskę, przekrój na pół, wyskrob nożem ziarenka i przełóż do śmietanki już bez laski. Wymieszaj szybko z ubitymi żółtkami, podgrzewając całość. Ostudź zawartość garnka, a następnie wymieszaj do uzyskania gładkiej masy z kilogramem twarogu (przepuszczonego uprzednio trzykrotnie przez maszynkę do mielenia), kostką masła i ulubionymi bakaliami. Całość przelej do formy i odstaw na noc do lodówki, aby masa porządnie stężała.

