10 najzdrowszych produktów na śniadanie. Jest w czym wybierać

Śniadanie jest niezwykle ważne dla dobrego funkcjonowania organizmu przez cały dzień. Pobudza metabolizm do pracy, dostarcza energii niezbędnej do wykonywania codziennych obowiązków i pomaga uniknąć napadów głodu. Liczne badania wykazały, że ludzie jedzący pełnowartościowe śniadanie otrzymują więcej błonnika, wapnia, witaminy A, witaminy C, ryboflawiny, cynku, i żelaza niż ci, którzy rezygnują z porannego posiłku. Co ważne, śniadanie zmniejsza także ochotę na sięgnięcie po słodką i niezdrową przekąskę po południu.

Co warto jeść na śniadanie?

Warto tak komponować śniadania, by zapewnić sobie odpowiednią podaż węglowodanów, sycącego błonnika, białka, aminokwasów i witamin. Aby mieć pewność, że na śniadanie wybierasz najzdrowsze potrawy, skorzystaj z poniższej listy. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie!

Jajka

Jajka są prawdopodobnie najbardziej uniwersalnym jedzeniem na śniadanie. Są pyszne, pożywne i szybko się je przygotowuje. Dostarczają także niezbędnej porcji białka. Jajka są zdrowe śniadanie w dowolnej formie – jajecznicy, gotowane na miękko, gotowane na twardo. Dodatkowo są jednym z niewielu źródeł witaminy D w żywności. Ta zaś jest nam potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.



Ciemnie pełnoziarniste pieczywo



Pełnoziarniste pieczywo na zakwasie to doskonała baza pod zdrowe śniadanie. Możesz posmarować je warzywną pastą, zjeść z jajecznicą, twarogiem lub awokado. Takie danie robi się niezwykle szybko i jest ono bardzo sycące. Produkty z pełnego przemiału są znacznie zdrowsze niż te, które zostały wyprodukowane z oczyszczonej, wysoko przetworzonej mąki. Dostarczają do naszego organizmu cenne, witaminy, minerały i węglowodany złożone, a także niezbędny w codziennej diecie błonnik pokarmowy.



Zielony koktajl z warzyw i owoców



Zielone koktajle są pełne korzyści zdrowotnych. Ta mieszanka owoców i warzyw to prawdziwa bomba witaminowa dla całego organizmu. Koktajle są wszechstronne, można używać do nich świeżych jak i mrożonych produktów. Zielony koktajl świetnie sprawdza się też przed treningiem, na diecie, oraz jako mały posiłek w ciągu dnia.



Awokado

Awokado to doskonały pokarm pełen składników odżywczych, który łatwo wkomponować w wiele dań. Jest pełne błonnika, zawiera dużo potasu i zdrową dla wzroku luteinę. To także jedno z najzdrowszych źródeł tłuszczu. Posmaruj nim kanapkę lub dodaj do koktajlu miksując z innymi owocami.





Orzechy włoskie

Choć często „przegrywają” pod względem popularności z innymi rodzajami orzechów, to tak naprawdę są jednym z najlepszych źródeł naturalnych antyoksydantów. Orzechy włoskie można dodać do owsianki, sałatki lub zjeść jako przekąskę na drugie śniadanie. Nowe badania sugerują, że ludzie, którzy codziennie jedzą orzechy włoskie, mogą mieć lepszy mikrobiom jelitowy i mniejsze ryzyko chorób serca.



Masło orzechowe

Masło orzechowe to popularny i zdrowy produkt: jest pełne białka, błonnika oraz innych niezbędnych witamin i minerałów, w tym manganu, magnezu, fosforu, witaminy E i witamin z grupy B. Ponadto jest w większości źródłem zdrowego, nienasyconego tłuszczu, który obniża poziom złego cholesterolu i chroni przed chorobami serca.



Cytrusy



Pomarańcze, cytryny, grejpfruty to owoce, które warto dodać zarówno do porannego napoju, jak i pożywienia. Kojarzą się przede wszystkim z zawartością witaminy C – której faktycznie mają w swoim składzie wiele. Ponadto cytrusy są bogate w związki roślinne, które mają różne korzyści zdrowotne, w tym działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Są niskokaloryczne i świetnie nawadniają organizm.



Jagody

Leśne jagody, borówki i inne owoce jagodowe to przede wszystkim cenne źródło witamin, minerałów oraz związków, które redukują wolne rodniki tlenowe. Dostarczane do naszego organizmu wraz z owocami jagodowymi naturalne antyoksydanty pozwalają opóźnić procesy starzenia i są skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka rozwoju wielu chorób.



Płatki owsiane

Owies to bardzo zdrowy pokarm. Zawarty w nim błonnik rozpuszczalny – beta-glukan – ma naturalną zdolność obniżania poziomu cholesterolu. Ponadto owies zawiera skrobię oporną, która działa jak błonnik, pomagając dłużej czuć się najedzonym. Jeśli przygotujesz klasyczną owsiankę i uzupełnisz ją owocami, uzyskasz dodatkową porcję witamin.



Edamame



Edamame nazywana jest zieloną soją i z roku na rok zyskuje popularność na całym świecie. Jedna szklanka gotowanej edamame dostarcza około 1/3 dziennego zapotrzebowania na białko i błonnik pokarmowy, dostarczając przy tym nieco poniżej 200 kcal. Lekko podgotowan strąki dobrze sprawdzają się w sałatkach.Czytaj też:

Hit TikToka: Pieczone płatki owsiane z dodatkiem czekolady. Jak je przyrządzić?Czytaj też:

Budyń jaglany: pomysł na pożywne i zdrowe drugie śniadanie