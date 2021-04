6 nietypowych zamienników proszku do pieczenia, które działają równie skutecznie

Nic tak nie psuje planów pieczenia ciasta, jak świadomość, że nie masz już proszku do pieczenia. Aby wiedzieć, czym go zastąpić, trzeba zrozumieć, w jaki sposób wpływa na potrawę i odnaleźć produkty o podobnym działaniu.

Jak działa proszek do pieczenia?

Proszek do pieczenia to środek spulchniający, który zawiera mieszaninę wodorowęglanu (znanego również jako soda oczyszczona) i kwasu oraz buforu, takiego jak skrobia kukurydziana. Uwalniając dwutlenek węgla do ciasta sprawia, że ciasta są puszyste i rosną w piekarniku. Ale co jeśli nie masz proszku do pieczenia? Istnieje kilka substytutów, które zadziałają w podobny sposób.

Zamienniki proszku do pieczenia

1. Jogurt naturalny z sodą oczyszczoną

Jogurt ma kwaśne pH, co czyni go doskonałym zamiennikiem proszku do pieczenia w połączeniu z sodą oczyszczoną. Użyj ¼ łyżeczki sody oczyszczonej i ½ szklanki jogurtu naturalnego, aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia w przepisie. Pamiętaj, aby w razie potrzeby zmniejszyć ilość płynu w pozostałej części przepisu. Możesz też użyć jogurtu waniliowego, aby dodać smaku słodkim wypiekom!

2. Ocet winny z sodą oczyszczoną

Ocet winny sprawdza się też w wypiekach. W połączeniu z sodą oczyszczoną uwalnia dwutlenek węgla, który powoduje wzrost ciasta. Wystarczy użyć ½ łyżeczki octu i ¼ łyżeczki sody oczyszczonej, aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, co nie powinno zbytnio wpływać na smak. Dla bezpieczeństwa dodaj szczyptę więcej cukru do przepisu, aby zrównoważyć smak octu.

3. Sok cytrynowy z sodą oczyszczoną

Świeży sok cytrusowy zawiera kwas cytrynowy i działa tak samo jak ocet w wypiekach. Podobnie jak w przypadku octu, zastąp 1 łyżeczkę proszku do pieczenia ¼ łyżeczki sody oczyszczonej i ½ łyżeczki soku z cytryny.

4. Maślanka z sodą oczyszczoną

Nie bez powodu maślankę znajdziesz w naleśnikach, babeczkach i innych wypiekach. Ze względu na swoją kwasowość w połączeniu z sodą oczyszczoną powoduje wzrost wypieków. Aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, użyj ½ szklanki maślanki i ¼ łyżeczki sody oczyszczonej. Zmniejsz ilość innych płynów w przepisie o ½ szklanki, aby zachować odpowiednią konsystencję.

5. Kwaśne mleko

Podobnie jak maślanka, kwaśne mleko reaguje z sodą oczyszczoną, dając taki sam efekt zakwaszający jak proszek do pieczenia. Użyj ½ szklanki kwaśnego mleka i ¼ łyżeczki sody oczyszczonej, aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Upewnij się, że używasz kwaśnego mleka (które jest trochę „zepsute”), a nie zsiadłego mleka.

6. Melasa

Ta lepko-słodka substancja jest wystarczająco kwaśna, aby w połączeniu z sodą oczyszczoną wytworzyć gazowy dwutlenek węgla. Jednak będziesz potrzebować pełnej ¼ szklanki melasy i ¼ łyżeczki sody oczyszczonej, aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, więc nie będzie to działać w przypadku wszystkich przepisów. Melasa ma bardzo mocny, ostry smak, co może zmienić smak produktu końcowego.

