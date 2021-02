5 zastosowań sody oczyszczonej, o której nie miałeś pojęcia

O zastosowaniach tych napisała na swoim Instagramie Sylwia Majcher, która na co dzień radzi, jak nie marnować żywności, jak najlepiej wykorzystać to, co mamy w domu. Jest ona również autorką dwóch książek: „Wykorzystuję, nie marnuję” oraz „Gotuje, nie marnuję”. Jeśli chodzi o samą sodę oczyszczoną, ekspertka nazywa ją mocarzem, który odświeża, czyści, a nawet łagodzi podrażnienia i ból. Poznaj 5 zastosowań tego niezwykłego składnika.

5 nietypowych zastosowań sody oczyszczonej

1. Płyn do mycia naczyń

Z sody możesz uzyskać naturalny płyn do mycia naczyń. Wystarczy, że wymieszasz 1/2 jej łyżeczki (nie łyżki) z 400 ml wody i całość przelejesz do butelki.

2. Pochłaniacz brzydkich zapachów

Wystarczy rozsypać łyżkę sody oczyszczonej w koszu na śmieci, lodówce, szafce z butami, by problem zniknął.

3. Usuwanie plam

Sylwia Majcher podaje następujący przepis na proszek z użyciem sody: weź 2 łyżki tego składnika i wymieszaj je z 2 łyżkami wody oraz łyżeczką płatków mydlanych. Po wymieszaniu wetrzyj w zabrudzone miejsce i wypierz ubranie.

4. Usuwanie etykiet i naklejek

Mieszanka łyżki sody i łyżki oleju roślinnego naniesiona na wybrane miejsce powinna poradzić sobie z naklejkami np. na meblach. Trzeba jednak odczekać pół godziny, a dopiero później próbować ją spłukać.

5. Peeling do stóp

Użyj 2 łyżek sody, łyżki wody i 5 5 kropli olejku tymiankowego, aby przygotować zdrowotny peeling stóp. Następnie wetrzyj go w stopy i pozostaw na 10 minut.

instagramCzytaj też:

Proszek do pieczenia i soda oczyszczona: nie używaj ich zamiennie