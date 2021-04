Kuskus to nietypowa „kasza”. Czym jest, jak go przygotować i czy jest zdrowy?

Kuskus ma wielu zwolenników, jednak nie brakuje też osób, które na jego widok i smak reagują w niemal alergiczny sposób. Odpowiednio przygotowany jest alternatywą dla ziemniaków, ryżu oraz makaronu. Doskonale komponuje się z warzywami, dlatego bardzo często stanowi podstawę potraw bezmięsnych, jednak tradycyjnie podawany jest np. z baraniną. Ta dość nietypowa, bo niewymagająca gotowania „kasza” zyskuje coraz więcej zwolenników. Szybkość przygotowania potraw z kuskusem, jego neutralny smak oraz niska kaloryczność, powodują, że warto poznać bliżej ten dość nietypowy produkt spożywczy.

Co to jest kuskus?

Choć bywa nazywany kaszą, to nie ma wiele wspólnego z tradycyjnymi kaszami. Zgodnie z definicją „kasza” to całe lub rozdrobnione, jadalne nasiona zbóż i zbóż rzekomych. W przypadku kuskusu mamy do czynienia z produktem spożywczym, który powstaje z mąki z pszenicy durum i z wody. Tradycyjnie kuskus przygotowywany był w nieco inny sposób. Powstawał podczas mielenia pszenicy, stanowiąc „odpad”, który następnie namaczano i obtaczano w mące.

Nazwa kuskus odnosi się zarówno do produktu spożywczego, jak i potrawy tradycyjnej kuchni północnoafrykańskiej. Kuskus wyglądem przypomina drobne, żółte grudki, które po zalaniu gorącą wodą pęcznieją. Ma niewiele wspólnego z gruboziarnistymi kaszami, bo jest produktem powstającym z przetworzonej, czyli oczyszczonej z łuski pszenicy. Obecnie produkcja kuskusu dopuszcza stosowanie różnych dodatków, które nadają temu produktowi określony smak i wpływają na jego barwę oraz trwałość. Ogromną zaletą kuskusu jest łatwość jego przygotowania oraz możliwość różnorodnego zastosowania w kuchni – doskonale sprawdza się jako dodatek do dań mięsnych i warzywnych, składnik jarskich kotletów, dodatek do zup oraz składnik dań na słodko np. babeczek.

Kuskus – wartości odżywcze

Kuskus nie jest produktem o szczególnie wysokich wartościach odżywczych, jednak ma wiele zalet. Powstaje z białej mąki, więc nie dostarcza do naszego organizmu cennych związków, które znajdują się w łusce zbóż. To właśnie łuska zbóż i kasz stanowi najlepsze źródło witamin oraz minerałów.

Kuskus jako produkt zbożowy ma dość wysoką kaloryczność przed ugotowaniem. Spada ona niemal o połowę, gdy zalejemy go wrzątkiem. Szklanka „ugotowanego” kuskusu dostarcza do naszego organizmu tylko około 170 kcal. Dostępna w sklepach kasza kuskus cechuje się podobnymi wartościami odżywczymi jak makaron, bo powstaje z semoliny oraz wody. Dostarcza ona do naszego organizmu m.in. żelazo, potas, mangan, magnez, wapń, witaminy z grupy B.

Kuskus jest bogaty w białko, jednak trzeba pamiętać, że jest to białko roślinne, więc nie cechuje się ono równie wysokimi wartościami odżywczymi, jak białko pochodzenia zwierzęcego. Kasza kuskus nie dostarcza do naszego organizmu witaminy C, więc aby wykorzystać zawarte w niej żelazo, trzeba łączyć kuskus np. z warzywami i owocami będącymi jej źródłem. Kasza ta ma także stosunkowo mało błonnika pokarmowego.

Czy kuskus jest zdrowy?

Kuskus jest wartościowym produktem spożywczym. Nie oznacza to jednak, że może zastąpić produkty z pełnego przemiału lub stać się podstawą diety. Kasza kuskus dostarcza do organizmu gluten, więc nie powinny jej spożywać osoby ze zdiagnozowaną nietolerancją lub alergią na to białko roślinne. Jako produkt zbożowy kasza kuskus cechuje się niską kalorycznością oraz jest lekkostrawna, więc powinna znaleźć się w diecie osób dbających o linię oraz cierpiących z powodu dolegliwości i schorzeń układu pokarmowego. Możliwość przygotowania z kuskusu zarówno dań wykwintnych, jak i słodkich pozwala cieszyć się dużą różnorodnością smaków, co ułatwia komponowanie trafiającego w nasz indywidualny gust menu. Kasza kuskus może być wartościowym urozmaiceniem diety, dlatego warto z nią eksperymentować, tworząc własne potrawy i kompozycje smakowe.

