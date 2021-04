Żelatyna – źródło naturalnego kolagenu. Jakie ma właściwości i zastosowanie?

Żelatyna jest produktem pochodzenia zwierzęcego. To naturalny zagęstnik, który powstaje z białka zwierzęcego obecnego m.in. w skórze oraz chrząstkach. Produkt ten jest źródłem naturalnego kolagenu, który odpowiada za właściwości żelujące żelatyny oraz znajduje zastosowanie np. w kosmetykach, a także stanowi składnik leków i suplementów diety. Niegdyś powszechnie stosowano żelatynę wołową, jednak obecnie na rynku dostępna jest przede wszystkim żelatyna wieprzowa, co ma związek z potencjalnym ryzykiem zakażenia się chorobą wściekłych krów.

Co to jest żelatyna?

Składająca się z białka zwierzęcego żelatyna to produkt powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym oraz w kosmetyce. Znajduje ona zastosowanie także w innych branżach. Jest to produkt białkowy, który cechuje się wyjątkowymi właściwościami. Dzięki żelatynie substancje płynne mogą przyjmować formę żelu. Żelatyna przez lata była produktem dość kontrowersyjnym. Zachodziła poważna obawa, że może ona prowadzić do zakażenia chorobą wściekłych krów.

Z tego względu znacząco zmniejszono produkcję żelatyny wołowej i zastąpioną ją żelatyną wieprzową. Żelatyna spożywcza dostępna jest na rynku od wielu lat, stanowiąc składnik niezbędny w celu nadawania różnym pokarmom odpowiedniej konsystencji. Stosowana jest jako m.in. emulgator, stabilizator i środek zagęszczający. Dostarczamy ją do organizmu, spożywając m.in. galaretki owocowe i mięsne, jogurty, serki twarogowe, wędliny, desery mleczne, stosując niektóre kosmetyki oraz przyjmując leki w miękkich kapsułkach. Produkt ten na nowo powraca do łask ze względu na swoje prozdrowotne działanie. Obecny w żelatynie kolagen jest jednym z budulców ludzkiego organizmu, dlatego żelatyna pozwala m.in. dbać o zdrowie i prawidłową ruchomość stawów.

W sprzedaży dostępne są żelatyna spożywcza (sproszkowana, żelatyna w listkach), hydrolizat żelatyny i żelatyna szybko rozpuszczalna. Znajdują one różne zastosowanie.

Żelatyna – właściwości zdrowotne

Żelatynę kojarzymy przede wszystkim z przygotowywanymi deserami. Dzięki niej możemy nadać odpowiednią konsystencję np. sernikowi na zimno lub cieszyć się smakiem innych słodyczy. Właściwości i zastosowanie żelatyny zależne są od sposobu jej wytwarzania. Żelatyna może cechować się różną zawartością aminokwasów – produkty wysokiej jakości wykazują silniejsze właściwości żelujące. Z prozdrowotnego punktu widzenia żelatyna jest produktem, który powinien znaleźć się w naszej diecie, jednak trzeba pamiętać, że nie może ona stanowić składnika wysoko przetworzonej żywności, która obecnie zdominowała sklepowe półki.

Żelatyna zawiera naturalny kolagen, którego produkcja w ludzkim organizmie spada wraz z upływem lat, wpływając m.in. na pogorszenie się zdrowia i funkcjonowania stawów oraz kondycji skóry, włosów i paznokci. Z tego względu dostarczanie kolagenu do organizmu jest niezwykle ważne w celu uzupełnienia pojawiających się niedoborów. Właściwości zdrowotne żelatyny wspomagają regenerację stawów, skóry, włosów i paznokci oraz pozwalają usprawnić funkcjonowanie układu pokarmowego, działając jednocześnie w sposób osłonowy. Coraz częściej mówi się o odchudzających właściwościach żelatyny – ma ona wspomagać odchudzanie oraz usprawniać przemianę materii.

Żelatyna – zastosowanie

W celach leczniczych żelatyna stosowana jest przede wszystkim jako regenerujący napój oraz dodatek do przygotowywanych potraw. Zalecana jest dla sportowców, osób starszych oraz osób, u których występują schorzenia układu kostno-stawowego. Znajduje ona także zastosowanie jako składnik produkowanych kosmetyków m.in. kremów, balsamów i maseczek, które możemy przygotować także w domu.

