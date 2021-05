7 nietypowych zastosowań kawy w domu. Ostatni pomysł to duże zaskoczenie!

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie o całkiem sporych właściwościach zdrowotnych. Jej picie pozwala poczuć się bardziej pobudzonym, ale też pomaga spalić tłuszcz czy poprawić wydolność fizyczną. To jednak nie wszystkie potwierdzone naukowo korzyści płynące z picia kawy.

7 nietypowych zastosowań kawy

Poza tymi niewątpliwymi zaletami, kawa ma jednak jeszcze inne, zupełnie niekulinarne zastosowania. Dowiedzcie się, w jaki jeszcze sposób można wykorzystać ziarna bądź krzew kawy!

1. Dekoracja



Drzewko kawowca można wykorzystać do dekoracji domu. Kawę w doniczkach można spotkać w wielu sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach. Uwagę zwracają jej błyszczące, intensywnie zielone liście. Można trafić także na egzemplarze z owocami, które dodadzą drzewku uroku.



2. Odświeżacz powietrza



Ziarna kawy dobrze sprawdzają się jako pochłaniacze nieprzyjemnych zapachów, same roztaczając przyjemny aromat. Warto włożyć woreczek z ziarnami kawy do lodówki, aby pozbyć się obcych zapachów.



3. Składnik deserów



Filiżanka kawy a do tego deser z kawą? Czemu nie! Kawa nadaje się m.in. do nasączania biszkoptów bądź jako posypka na przykład na tiramisu. Jej ziarna mogą posłużyć także jako efektowna dekoracja deseru. Warto pamiętać, że kawa wyjątkowo lubi się z czekoladą, wiec każde ich połączenie w formie deseru będzie strzałem w dziesiątkę!



4. Środek czyszczący



Zmielona kawa może posłużyć jako środek czyszczący. Pomoże m.in. usunąć zaschnięty brud z naczyń.



5. Nawóz do roślin



Dzięki wysokiej zawartości azotu, fosforu, minerałów i potasu, kawa doskonale sprawdzi się jako naturalny nawóz do roślin.



6. Środek peelingujący



Pozostałości po zaparzonej kawie doskonale nadają się jako peeeling. Zmielone ziarna wymieszane z oliwą pozwolą nie tylko usunąć martwy naskórek z ciała, ale też nadadzą naszej skórze przyjemnego aromatu.



7. Farba



W internecie nie brakuje popisów artystów, którzy wykorzystują kawę jako... farbę. Tak, kawa nadaje się do malowania!