Nie tylko smak i aromat. Oto 7 potwierdzonych naukowo korzyści płynących z picia kawy

Kawa to bardzo popularny napój na całym świecie, który ma szereg imponujących właściwości zdrowotnych. Codzienna filiżanka może nie tylko pomóc ci poczuć się bardziej pobudzonym, spalić tłuszcz i poprawić wydolność fizyczną, ale może również zmniejszyć ryzyko wystąpienia kilku chorób, takich jak cukrzyca typu 2, rak oraz choroba Alzheimera i Parkinsona. W rzeczywistości kawa może nawet wydłużyć żywotność.

Korzyści zdrowotne płynące z picia kawy

1. Może podnieść poziom energii

Kawa może pomóc ludziom poczuć się mniej zmęczonymi i zwiększyć poziom energii. Dzieje się tak, ponieważ zawiera stymulant zwany kofeiną – najczęściej spożywaną substancją psychoaktywną na świecie. Po wypiciu kawy kofeina jest wchłaniana do krwiobiegu. Stamtąd wędruje do twojego mózgu. W mózgu kofeina blokuje hamujący neuroprzekaźnik adenozynę. Kiedy tak się dzieje, wzrasta ilość innych neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina i dopamina, co prowadzi do zwiększonego odpalania neuronów. Wiele kontrolowanych badań na ludziach pokazuje, że kawa poprawia różne aspekty funkcjonowania mózgu – w tym pamięć, nastrój, czujność, poziom energii, czas reakcji i ogólne funkcje umysłowe.

2. Może pomóc spalić tłuszcz

Kofeina znajduje się w prawie każdym komercyjnym suplemencie spalającym tłuszcz – i nie bez powodu. To jedna z niewielu naturalnych substancji wspomagających spalanie tłuszczu. Kilka badań pokazuje, że kofeina może zwiększyć tempo metabolizmu o 3-11%. Inne badania wskazują, że kofeina może szczególnie zwiększyć spalanie tłuszczu nawet o 10% u osób otyłych i 29% u osób szczupłych. Jednak możliwe jest, że efekty te słabną u osób pijących kawę przez długi czas.

3. Może znacznie poprawić wydajność fizyczną

Kofeina pobudza układ nerwowy, sygnalizując komórkom tłuszczowym rozkład tkanki tłuszczowej. Ale zwiększa również poziom epinefryny (adrenaliny) we krwi. Jest to hormon walki lub ucieczki, który przygotowuje organizm do intensywnego wysiłku fizycznego. Kofeina rozkłada tkankę tłuszczową, dzięki czemu wolne kwasy tłuszczowe stają się paliwem. Biorąc pod uwagę te efekty, nie jest zaskakujące, że kofeina może poprawić wydolność fizyczną średnio o 11–12%. Dlatego warto wypić filiżankę mocnej kawy około pół godziny przed wyjściem na siłownię.

4. Zawiera niezbędne składniki odżywcze

Wiele składników odżywczych zawartych w ziarnach trafia do gotowej parzonej kawy. Jedna filiżanka kawy zawiera:

Ryboflawina (witamina B2): 11% zalecanego dziennego spożycia (RDI).

Kwas pantotenowy (witamina B5): 6% RDI.

Mangan i potas: 3% RDI.

Magnez i niacyna (witamina B3): 2% RDI.

5. Może obniżyć ryzyko cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu 2 jest poważnym problemem zdrowotnym, dotykającym obecnie miliony ludzi na całym świecie. Charakteryzuje się podwyższonym poziomem cukru we krwi spowodowanym opornością na insulinę lub zmniejszoną zdolnością do wydzielania insuliny. Z jakiegoś powodu osoby pijące kawę mają znacznie zmniejszone ryzyko cukrzycy typu 2. Badania pokazują, że osoby, które piją najwięcej kawy, mają o 23–50% mniejsze ryzyko zachorowania na tę chorobę. Jedno badanie wykazało redukcję aż o 67%. Według innego przeglądu każda dzienna filiżanka kawy wiązała się z 7-procentowym zmniejszeniem ryzyka cukrzycy typu 2.

6. Może uchronić przed chorobą Alzheimera i demencją

Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną i główną przyczyną demencji na świecie. Ten stan zwykle dotyka osoby powyżej 65 roku życia, a lekarstwo nie jest znane. Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby przede wszystkim zapobiec wystąpieniu choroby. Obejmuje to zdrowe odżywianie, ćwiczenia umysłowe i ćwiczenia fizyczne, ale picie kawy może być również niezwykle skuteczne. Liczne badania pokazują, że osoby pijące kawę mają nawet o 65% mniejsze ryzyko choroby Alzheimera.

7. Może pomóc żyć dłużej

Biorąc pod uwagę, że osoby pijące kawę rzadziej zapadają na wiele chorób, rozsądne jest twierdzenie, że kawa „pomaga” żyć dłużej. Liczne badania obserwacyjne wskazują, że osoby pijące kawę mają mniejsze ryzyko śmierci. W dwóch bardzo dużych badaniach picie kawy wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 20% u mężczyzn i o 26% u kobiet w wieku powyżej 18–24 lat. Efekt ten jest szczególnie silny u osób z cukrzycą typu 2. W jednym 20-letnim badaniu osoby z cukrzycą, które piły kawę, miały o 30% mniejsze ryzyko zgonu.

