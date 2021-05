Jagody mają liczne właściwości zdrowotne. Dlaczego warto je jeść i które są najlepsze?

Jagody leśne, borówki amerykańskie, jagody Acai i jagody Goji to bardzo zdrowe owoce, które warto włączyć do swojej diety. Coraz częściej sadzimy je w naszych ogrodach, co pozwala nie tylko cieszyć się ich smakiem w sezonie letnim, ale także zrobić zapasy na zimę, bo owoce jagodowe można zarówno mrozić, jak i przygotowywać z nich przetwory.

Rodzaje jagód i ich właściwości

Jagoda to potoczna nazwa występującej w polskich lasach borówki. To jeden z najzdrowszych owoców leśnych, które możemy uprawiać także w ogrodzie lub w pojemnikach. Borówka amerykańska i jagoda kamczacka także wykazują liczne właściwości lecznicze.

Popularne od kilku lat jagody Acai i jagody Goji są nie mniej wartościowym składnikiem diety. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na pochodzenie owoców, które docierają do Polski w formie suszonej, co wymusza m.in. zastosowanie substancji konserwujących. Chcąc uniknąć spożycia chemii, możemy zdecydować się na ich uprawę, co pozwoli w pełni wykorzystać prozdrowotne właściwości tych egzotycznych owoców.

Nasze rodzime czarne jagody to skuteczna broń przeciw biegunce, niektórym bakteriom oraz wsparcie organizmu w redukcji zbyt wysokiego poziomu złego cholesterolu. Co więcej, doskonale wpływają na wzrok, chroniąc m.in. przed zwyrodnieniem plamki żółtej i wystąpieniem tzw. kurzej ślepoty. Osoby spędzające dużo czasu przed ekranem komputera mogą dzięki czarnym jagodom chronić siatkówkę oczu przed uszkodzeniami.

Jagody pomagają także pozbyć się z układu moczowego szkodliwych bakterii, dlatego powinny po nie sięgać osoby cierpiące na nawracające zakażenia pęcherza oraz infekcje intymne. Sięgając po jagody, możemy także wspomagać funkcje krwiotwórcze, chroniąc się przed anemią oraz zyskać naturalną ochronę skóry przed promieniowaniem UV. Tradycyjnie jagody są naturalnym środkiem na biegunkę, zakażenia bakteryjne m.in. gronkowcem opornym na antybiotyki, infekcje układu oddechowego oraz nadmierną aktywność jelit.

Czy jagody są zdrowe?

Owoce jagodowe są skarbnicą witamin i minerałów oraz działają prozdrowotnie na ludzki organizm. Zaliczamy do nich nie tylko jagody leśne, ale także m.in. różne odmiany borówki, truskawki, poziomki oraz żurawinę i agrest. Choć owoce te kojarzymy przede wszystkim z deserami, to świetnie komponują się także z daniami wytrawnymi. Jagody powinniśmy jeść jak najczęściej ze względu na ich właściwości zdrowotne, jednak musimy też poznać związane z nimi zagrożenia.

Owoce zbierane w lesie mogą stać się przyczyną zakażenia bardzo groźnymi pasożytami. Z tego względu trzeba pamiętać o tym, aby jagody dokładnie umyć przed spożyciem i nie jeść ich prosto z krzaczka, jeżeli zbieramy je w lesie. Niezależnie od tego, po które owoce jagodowe sięgamy, dostarczamy do naszego organizmu wiele odżywczych i cennych dla zdrowia związków.

Jakie właściwości zdrowotne mają jagody?

Jagody są znanym od wielu wieków lekiem na różne schorzenia i dolegliwości zdrowotne. Ich częste spożywanie pozwala poprawić stan zdrowia oraz wykazuje działanie profilaktyczne. Ma to związek z bardzo wysokimi wartościami odżywczymi jagód. Leśne jagody, borówki i inne owoce jagodowe to przede wszystkim cenne źródło witamin, minerałów oraz związków, które redukują wolne rodniki tlenowe. Dostarczane do naszego organizmu wraz z owocami jagodowymi naturalne antyoksydanty pozwalają opóźnić procesy starzenia i są skutecznym sposobem na ograniczenie ryzyka rozwoju wielu chorób.

Zastosowanie jagód

Jagody możemy włączyć do codziennej diety nie tylko jako świeże owoce, które doskonale smakują w domowym cieście drożdżowym, pierogach lub z deserami lodowymi. Możemy dodawać je także do owocowych i owocowo-warzywnych koktajli i domowych soków. Owoce te są dostępne przez krótki czas, dlatego warto przygotować z nich przetwory. Większość jagód np. jagody kamczackie i borówki amerykańskie możemy bez obaw mrozić.

W przypadku leśnych jagód mrożenie może spowodować, że owoce zaczną się rozpadać, dlatego lepiej wykorzystać je jako produkt, z którego przygotujemy soki i kompoty. Zasypane cukrem, są skutecznym lekiem na ból brzucha, biegunkę oraz okazują się pomocne w redukcji dokuczliwych objawów grypy żołądkowej. Sok z jagód świetnie wpływa na wzrok, regenerując siatkówkę i poprawiając widzenie po zmroku, a także usprawnia funkcjonowanie serca i układu krążenia.

Czytaj też:

3 przepisy na zdrowe smoothie, które musisz wypróbować