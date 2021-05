Słód jęczmienny: stymuluje laktację i poprawia kondycję organizmu

Słód jęczmienny wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji piwa. Może jednak stanowić również zamiennik cukru oraz składnik diety, która ma poprawić kondycję organizmu. Co warto wiedzieć o słodzie jęczmiennym?

Co to jest słód jęczmienny?

Słód jęczmienny pozyskiwany jest z jęczmienia. Jest to zboże, które zawiera dużo witamin i mikroelementów, dobroczynnie wpływa na jelita i układ trawienny.

Aby uzyskać słód jęczmienny, moczy się ziarna jęczmienia w wodzie. Kiedy namiękną i wykiełkują, rozkładają się w nich cukry i białka, dzięki czemu masa staje się słodka. Tak przygotowany słód trzeba wysuszyć, by uzyskać gotowy produkt.

Wartości odżywcze słodu

Słód jęczmienny ma mnóstwo składników odżywczych, które dobroczynnie wpływają na organizm. Zawiera:

witaminy z grupy B

witaminę E

kwas foliowy



magnez



fosfor

mangan

beta-karoten

błonnik

Działanie słodu

Dzięki zawartości witamin z grupy B i błonnika słód jęczmienny poprawia trawienie, usprawnia metabolizm i zapobiega gromadzeniu się złogów w jelitach. Poprawia również kondycję skóry, łagodząc podrażnienia, odczyny alergiczne i stany zapalne.

Magnez korzystnie wpływa na układ nerwowy, dbając o prawidłową pracę komórek, redukując zmęczenie, stres i napięcia nerwowe. Udowodniono, że odpowiednia podaż witamin z grupy B oraz magnezu poprawia kondycję psychiczną i zapobiega stanom obniżenia nastroju.

W jakich produktach znajdziemy słód?

Słód jęczmienny znajdziemy w piwach alkoholowych i bezalkoholowych, słodzikach, płatkach, kaszach, chrupkach. W sklepach możemy kupić również sproszkowany słód jęczmienny, który sprawdzi się w przygotowywaniu domowych wypieków. Nada im słodycz i złoty koloryt.

Słód na laktację

Słód jęczmienny ma dobroczynny wpływ na laktację, podwyższając stężenie prolaktyny, hormonu, który odpowiada m.in. za stymulację produkcji mleka. Z tego względu poleca się go młodym mamom, które chcą karmić piersią.

Nie powinny one sięgać jednak po piwo (chyba że bezalkoholowe), ale po suplementy diety i preparaty apteczne, które zawierają słód jęczmienny. Najczęściej rozpuszcza się je w mleku, jogurcie czy wodzie. Takie preparaty stymulują produkcję pokarmu i umożliwiają jego szybszy napływ, dlatego można stosować je już od 2. doby po porodzie.

Warto jednak podkreślić, że są one skuteczne tylko w sytuacji, gdy młoda mama regularnie przystawia maluszka do piersi. Sam słód jęczmienny nie sprawi, że pojawi się pokarm – konieczna jest jeszcze stymulacja piersi, którą zapewnia noworodek.

Na trawienie

Słód jęczmienny pozwala wyeliminować problemy układu trawiennego. Nie tylko zapobiega gromadzeniu się resztek pokarmowych w jelitach, ale również eliminuje zaparcia, wzdęcia czy bolesne kolki jelitowe.

Na wzmocnienie organizmu

Jęczmień jest bardzo odżywczy, dlatego powinny po niego sięgnąć osoby, które mają osłabiony układ immunologiczny. Zboże to uzupełnia brakujące mikroelementy, usprawnia procesy metaboliczne, poprawia barierę ochronną organizmu.

Pozwala poprawić samopoczucie i wydolność, dlatego powinny po nie sięgnąć osoby, które przeszły ciężkie choroby. Poleca się je również sportowcom.

Przeciwskazania do stosowania słodu

Powszechnie uważa się, że słód pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Nie jest to prawda – ziarna jęczmienia rzeczywiście mają zdolność metabolizowania cukrów, natomiast sam słód jęczmienny już jej nie posiada. Z tego względu nie wolno go stosować osobom chorującym na cukrzycę. Nie powinny też po niego sięgać kobiety w ciąży, które cierpią na cukrzycę ciążową.

Gdzie kupić słód?

Słód jęczmienny można kupić w sklepach ekologicznych oraz ze zdrową żywnością. Dostępny jest zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i przez internet. Cena sproszkowanego sodu waha się w granicach 40 złotych za kilogram.

