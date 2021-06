Przerwa na obiad powinna być stałym punktem dnia. Dlaczego nie warto jej pomijać?

Jeśli znasz podstawowe zasady zdrowego odżywiania, prawdopodobnie wiele słyszałeś o konieczności jedzenia śniadania. Ale ważne jest też, aby robić sobie stałą przerwę na obiad – nawet przy bardzo napiętym harmonogramie dnia. Jak mówi dietetyk Lisa Young, autorka książki Wreszcie pełna, wreszcie szczupła: „Południowa przerwa na lunch pomoże uniknąć późnego popołudniowego załamania i zapewni energię na całe popołudnie”

Przerwa na obiad – nie pomijaj jej

Pominięcie obiadu może spowodować drażliwość i niski poziom cukru we krwi. Co gorsza, prawdopodobnie wieczorem spożyjesz więcej kalorii, chcąc zrekompensować sobie deficyt energetyczny. To z kolei prosta droga do przejadania się i nadprogramowych kilogramów. Późne jedzenie może również przyczynić się do problemów ze snem.

„Wydzielenie czasu na sycący, zbilansowany lunch może naprawdę pomóc w lepszej organizacji dnia i odczytywaniu rzeczywistych sygnałów głodu. Dzięki temu rzadziej będziemy podjadać przekąski przez cały dzień pracy” – powiedziała dietetyczka Tamara Duker Freuman.

Freuman dodaje, że jej pacjenci, którzy mają skłonności niekontrolowanego nocnego podjadania lepiej radzą sobie z problemem, kiedy utrzymują względny poziom sytości przez cały dzień. Jedząc pożywne śniadania i zbilansowane obiady nie czują chęci objadania się w nocy.

Jestem zapracowany – jak znaleźć czas na lunch?

To strapienie wielu osób, które nie mogą pozwolić sobie na stałe przerwy obiadowe. Praca na zmiany, ważne spotkania lub inne zadania często uniemożliwiają dbanie o dietę w takim stopniu, jaki by chciały. W tym przypadku powinny starać się utrzymywać przybliżoną godzinę przerwy na lunch.

Kluczowe jest przygotowanie sobie wcześniej jedzenia lub zaplanowanie wyjścia na stołówkę. Jeśli pracujesz w domu, dobrym pomysłem jest przygotowanie lunchu poprzedniego wieczoru, abyś mógł tylko wyjąć go z lodówki, gdy nadejdzie pora na jedzenie. Planowanie obiadów pomoże zapewnić, że nie będziesz mieć ochoty na niezdrowe jedzenie, gdy poziom cukru we krwi zacznie spadać.

Nie zapomnij wykorzystać pory lunchu jako okazji do odłączenia się od ekranów i odświeżenia umysłu. Skupienie na posiłku może spowolnić tempo jedzenia i zwrócić większą uwagę na smak potraw, pozwalając na delektowanie się każdym kęsem.

Czytaj też:

Dieta MIND to jedna z nielicznych zdrowych diet. A to ze względu na działanie dla mózgu