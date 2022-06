Kiedy nadchodzi upał, czas na lemoniadę. Zobacz, jak łatwo ją przygotować

Lemoniada to orzeźwiający i ponadczasowy napój, który idealnie sprawdza się na letnie dni. Do jej wykonania wystarczą cytrusy i woda, dzięki czemu jest niskokaloryczna i niedroga w przygotowaniu. Jeśli chcesz osłodzić jej smak, nie musisz używać cukru. Proponujemy zdrowszy zamiennik – miód, który idealnie podkreśli smak cytryny. Jak sprawić, by grudki miodu nie pojawiły się w dzbanku z lemoniadą?

Przepis na domową lemoniadę

Przepis: Domowa lemoniada Przepis na domową lemoniadę osłodzoną miodem. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 4 szklanki wody

1 szklanka świeżo wyciśniętego soku z cytryny

1/3 szklanki miodu

kostki lodu Sposób przygotowania Podgrzej wodę z miodemDo małego rondelka wlej wodę oraz miód i podgrzej na małym ogniu,aby uniknąć grudek na dnie dzbanka. Podgrzewaj ok. 5 minut. Przelej do dzbankaGdy miód się rozpuści wlej go na dno dzbanka lub dużego słoika. Dodaj sok z cytryny i pozostałe 4 szklanki wody i dobrze wymieszaj. Dodaj lódSpróbuj, czy smak ci odpowiada. W razie potrzeby dodaj więcej miodu.rnPodawaj z lodem.

Możesz nieco zmienić smak swojej lemoniady, dodając rozgniecione maliny, truskawki, ogórki lub jeżyny. Na koniec udekoruj dzbanek przybraniem ze świeżych ziół, plasterkami cytryny i limonki lub mrożonymi jagodami.

Właściwości zdrowotne wody z cytryną

Woda z cytryną jest bogatym źródłem związków roślinnych zwanych flawonoidami. Wiele z nich ma właściwości przeciwutleniające, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem. Ponadto picie wody z cytryną zwiększa uczucie pełności i nieznacznie przyspiesza metabolizm, co może pomóc w utracie wagi. Idealnie nawadnia organizm w upalne dni i dodaje energii. Dodatkowo przeciwdziała zaparciom i poprawia wydajność w trakcie ćwiczeń sportowych.

Cytryny to owoce o wszechstronnym prozdrowotnym działaniu. Zawiera mnóstwo witamin i minerałów, m.in. błonnik, magnez, wapń, żelazo, potas, witaminę C, E i witaminy z grupy B. Owoc ten bardzo dobrze działa na trawienie, pomaga w walce z infekcjami oraz wzmacnia naczynia krwionośne. Jest stosowania nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również kosmetycznym.

Czytaj też:

Skórka z cytryny – nie wyrzucaj, wykorzystaj!