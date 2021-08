5 zaskakujących właściwości zdrowotnych cytryny

Cytryna to owoc, który ma wszechstronne prozdrowotne działanie. Nie tylko rewelacyjnie wzmacnia układ odpornościowy, chroniąc go przed działaniem wolnych rodników czy wirusów, ale również wspomaga kondycję naczyń krwionośnych, układu trawiennego czy kostnego.

Czym jest cytryna?

Cytryna to jeden z najpopularniejszych owoców cytrusowych. Drzewka cytrynowe należą do roślin rutowatych i pochodzą z południowo-wschodnich Chin. Dziś uprawia się je na całym świecie, w Europie głównie w krajach śródziemnomorskich.

Cytryna jest wykorzystywana w kuchni, medycynie i w przemyśle. Stosuje się ją do nadawania smaku potrawom (np. daniom rybnym), przełamywania słodyczy deserów, produkcji lodów, galaretek, ciastek, tortów. W przemyśle farmaceutycznym służy do produkcji suplementów i leków podnoszących odporność i uszczelniających naczynia krwionośne.

W kosmetyce stosuje się ją głównie do pielęgnacji cery naczyniowej, rozjaśniania cery oraz do wybielania plam pigmentacyjnych. Oprócz tego rewelacyjnie odświeża skórę, dodaje je j blasku i sprawia, że staje się wyraźnie zdrowsza.

Wartości odżywcze

Cytryna zawiera:

witaminę C

witaminy z grupy B

witaminę E

błonnik

magnez



wapń

potas

żelazo

Właściwości cytryny

Cytryna to owoc, który ma właściwości alkalizujące, dlatego stosuje się ją, by odkwasić organizm. Oprócz tego świetnie wspomaga leczenie w przypadku infekcji, stymulując do pracy układ odpornościowy. Cytrynę poleca się także osobom, które cierpią na choroby układu krążenia, ponieważ wzmacnia naczynia krwionośne i zapobiega ich pękaniu. Wspiera również organizm w wydalaniu złogów i usprawnia spalanie tkanki tłuszczowej, dzięki czemu wspomaga odchudzanie.

Owoc na trawienie

Cytryna to owoc, który znakomicie wspomaga układ trawienny. Ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn, usprawnia metabolizm i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Z tego względu poleca się poranne wypijanie szklanki wody z cytryną osobom, które chcą zrzucić zbędne kilogramy.

Oprócz tego cytryna pomaga zwalczyć zgagę i nieprzyjemne pieczenie w przełyku oraz... pozbyć się pasożytów z układu pokarmowego. Warto więc dodawać ją do wody i podawać profilaktycznie do picia całej rodzinie.

Cytrus na infekcje

Cytryna zawiera sporo witaminy C, choć wcale nie najwięcej ze wszystkich owoców (więcej ma choćby czarna porzeczka czy truskawki). Pomimo tego świetnie uszczelnia naczynia krwionośne, chroniąc je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Z tego względu poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego i wzmacnia go, broniąc organizm przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Oprócz tego zwalcza bakterie, więc może pomóc w przypadku bólu gardła.

Owoc na wzmocnienie układu krwionośnego

Cytryna dobrze działa na naczynia krwionośne, dlatego wzmacnia pracę serca i układu krwionośnego. Pomaga zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu, reguluje poziom cholesterolu, dzięki czemu zapobiega miażdżycy i chorobom serca (takim jak choroba wieńcowa, zawał czy niewydolność serca).

Cytrus na... rany

Cytryna ma właściwości bakteriobójcze, dzięki czemu dobrze zwalcza wszelkie zakażenia, stany zapalne oraz wspomaga proces gojenia się ran. Można ją stosować, by zdezynfekować drobne rany oraz zatrzymać krwawienie. Przyspiesza krzepnięcie krwi i zapobiega powstawaniu siniaków.

Owoc na mocne zęby

Cytryna zawiera sporo wapnia, dlatego wspomaga pracę układu kostnego. Wspiera kości i zęby, zapobiegając osteoporozie czy próchnicy. Z cytryny i skorupek jaj przygotowuje się nalewkę wzmacniającą słabe kości. Przyspiesza ona wchłanianie wapnia.

