Limonka: do koktajli, drinków i... na ukojenie nerwów. Przepis na lemoniadę

Limonka to owoc, który największą popularnością cieszy się latem. Świetnie orzeźwia i gasi pragnienie, dlatego często jest wykorzystywany jako składnik lemoniad. Warto po niego sięgnąć, bo nie dość, że dobrze smakuje, to jeszcze jest bogatym źródłem składników mineralnych, witaminy C i antyoksydantów.

Limonka – co to za owoc?

Limonka to owoc, który jest określany jako „krewna cytryny”. Pochodzi z Azji i inaczej nazywa się go limetką lub limą. Limetki rosną w klimacie tropikalnym, w południowo-wschodniej części kontynentu. Drzewka są wiecznie zielone i jeśli mają odpowiednie warunki atmosferyczne, wydają owoce przez 12 miesięcy.

Istnieją dwie odmiany drzewa: perska, która charakteryzuje się zielonym kolorem i grubszą skórą oraz kwaśna, która ma żółty kolor i cienką skórę.

W Europie limetki pojawiły się w XIV wieku i od tego czasu ich popularność nie maleje. Zawdzięczają ją nie tylko dzięki swojemu orzeźwiającemu smakowi, ale również dzięki właściwościom zdrowotnym.

Wartości limetki

Limetka jest bogatym źródłem:

witaminy A



witaminy C

witamin z grupy B

witaminy E

błonnika

cynku



potasu

żelaza

magnezu

miedzi

wapnia



flawonoidów

Właściwości zdrowotne krewnej cytryny

Ze względu na bogactwo witaminy C i flawonoidów, limetka jest źródłem antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki. Zapobiega to starzeniu się organizmu, a także poprawia jego barierę ochronną.

Witamina C uszczelnia naczynia krwionośne, przez co stają się mniej podatne na uszkodzenia i urazy. Pozwala to zapobiec przenikaniu do organizmu wirusów i powodowaniu infekcji.

Z tego względu warto limonkę spożywać szczególnie pod koniec wakacji, tuż przed początkiem okresu przeziębień i grypy. Można nią zastąpić cytrynę i stosować do herbaty lub ciepłej wody z miodem.

Lima na odchudzanie

Świeży sok z limonki wypity z samego rana z łyżką miodu i plastrem imbiru nie tylko świetnie wzmacnia odporność, ale również przyspiesza trawienie. Można go stosować jako część kuracji odchudzającej, która od rana napędzi metabolizm.

Limetka na odkwaszenie organizmu

Owoc wykorzystuje się również w kuracji, której zadaniem jest odkwaszenie organizmu. Przywraca równowagę, pomaga pozbyć się toksyn z organizmu oraz oczyścić go ze szkodliwych substancji. Co ciekawe, częste sięganie po limę może również zapobiec powtarzaniu się ataków migren i bólów głowy.

Owoc na przebarwienia skóry

Limonka, tak jak cytryna, ma właściwości rozjaśniające. Z tego względu wykorzystuje się ją w kosmetyce, by rozjaśnić cienie pod oczami i przebarwienia na twarzy. Jeśli zależy nam na tym, by dodać skórze blasku i pozbyć się szarego i ziemistego odcienia cery, również powinniśmy wybrać kremy z dodatkiem limetki.

Limetka do koktajli

Ze względu na orzeźwiający i mocno kwaśny smak, limonka wykorzystywana jest jako dodatek do koktajli i napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Stanowi dodatek do drinków, vermuthów. Niekiedy dodaje się ją również do deserów, by przełamać ich słodki smak.

Przepis na lemoniadę

Litr wody mineralnej wlej do dzbanka lub karafki Limonkę przekrój na połowę Wyciśnij sok z jednej połowy limetki do dzbanka Drugą połówkę pokrój w plasterki Tak samo postąp z 1 pomarańczą Udekoruj napój listkami mięty Możesz również dodać kilka borówek do dekoracji

Tak przygotowany dzbanek warto postawić w chłodnym i zacienionym miejscu. Lemoniada z limetką rewelacyjnie nawadnia i gasi pragnienie w wakacyjne, ciepłe dni.

Lemoniadę można przygotować również w wersji bardziej na słodko. Wystarczy do dzbanka dodać świeżych truskawek, wiśni czy czereśni. Pięknie wyglądają również kompozycję z pokrojonymi kawałkami brzoskwiń.

