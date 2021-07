Potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z picia rumu

Rum jest alkoholowym spirytusem wytwarzanym z trzciny cukrowej lub jej pochodnych. Na jego jakość wpływa m.in. metoda fermentacji, destylacji, a nawet jakość wody użytej do rozcieńczenia produktu końcowego. Rum może mieć odcień od złoto-bursztynowego po ciemny brąz. Kolor może wynikać jednak z dodatku karmelu lub melasy, które wzmacniają jego smak. Mówi się, że ponad 80 procent rumu na świecie pochodzi z Karaibów, głównie Portoryko.

Wartość odżywcza rumu

Rum jest napojem wysokoprocentowym – zawiera od 37,5 proc. do 81 proc. alkoholu. Jest także źródłem różnorodnych składników odżywczych, witamin i minerałów. Spożywanie porcji ok. 42 ml rumu dostarcza 0,021 mg miedzi, 0,05 mg żelaza, 0,008 mg manganu, 2 mg fosforu, 0.03 mg cynku, 0.003 mg witaminy B1 i 1 mg potasu. Jeśli chodzi o kaloryczność, napój dostarcza ok. 231 kcal na 100 g. Ponieważ rum jest bezglutenowy, mogą go spożywać osoby wrażliwe na gluten oraz ze stwierdzoną celiakią.

Potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z umiarkowanego picia rumu

Spożywanie napojów alkoholowych w nadmiarze nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może doprowadzić do uzależnienia. Jednak pijąc je z umiarem możemy odnieść określone korzyści zdrowotne. Jakie mogą płynąć ze spożycia rumu?

1. Pomaga na przeziębienie i urazy skóry

Wykazano, że picie niewielkiej ilości rumu może korzystnie działać na podrażnione gardło. Wynika to z właściwości antybakteryjnych napoju i jego działania rozgrzewającego. W związku z jego antybakteryjnymi właściwościami może oczyścić rany i zapobiec rozwojowi bakterii. Nakładany miejscowo na ranę wykazuje działanie antyseptyczne.

2. Może zapobiegać demencji

Podczas gdy zbyt dużo alkoholu może uszkodzić mózg, umiarkowane spożycie rumu może zmniejszyć ryzyko demencji. Badania wykazały, że specyficzne właściwości tego napoju pomagają utrzymać mózg silniejszym i zdrowszym zmniejszając ryzyko zachorowania na demencję i chorobę Alzheimera. Jednak nie można przekraczać porcji 42 ml dziennie.

3. Jest dobry dla zdrowia serca

Rum potencjalnie może poprawiać zdrowie serca. Badania pokazują, picie alkoholu z umiarem może zmniejszyć poziom „złego” cholesterolu LDL. Dodatkowo napój ten podobnie jak wódka rozcieńcza krew, co może zmniejszyć ryzyko zawału serca.

4. Wykazuje działania uspokajające

Umiarkowana ilość rumu może zmniejszać niepokój i pomóc się zrelaksować. Alkohol działa także uspokajająco w przypadku problemów ze spaniem.

5. Pomaga miejscowo na trądzik

Dla każdego, kto jest podatny na trądzik, rozwiązaniem może być punktowe użycie rumu. Jego antybakteryjne i kojące składniki zwalczają bakterie powodujące niedoskonałości skórne. Najlepiej jest wymieszać wodę różaną i rum w stosunku 1:2 i zastosować punktowo na pryszcze. Delikatnie spłukać wodą po 5-10 minutach.

Na co należy uważać?

Rum ma wyższe stężenie alkoholu niż alkoholowe napoje pokrewne. W łagodnych przypadkach może powodować biegunkę i wymioty. W poważnych stanach może też mieć konsekwencje dla wątroby, przyczyniając się do nowotworu tego organu. Ze spożyciem rumu powiązano też stany takie jak niestrawność i zgaga.

