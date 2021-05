Tych 5 czynników prowadzi do marskości wątroby. Winny jest nie tylko alkohol

Wątroba jest niezbędnym nam do życia narządem, który spełnia w organizmie wiele funkcji. Choć może się regenerować, to nie jest narządem niezniszczalnym. Marskość wątroby jest jedną z bardzo poważnych chorób, która w wielu przypadkach prowadzi do przedwczesnej śmierci. Można jej uniknąć, stosując się do zasad dbania o wątrobę oraz unikając czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania.

Funkcje wątroby

Wątroba jest narządem, który bierze czynny udział w wielu procesach biologicznych, warunkując ich prawidłowy przebieg. Uczestniczy m.in. w procesach detoksykacji (oczyszczania) organizmu z dostających się do niego z zewnątrz szkodliwych toksyn oraz produktów ubocznych przemiany materii. Co więcej, zdrowa wątroba niezbędna jest także w celu prawidłowego metabolizowania związków odżywczych i magazynowania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu wątroby są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Możemy im zapobiegać, stosując lekkostrawną dietę oraz unikając nadmiernego spożycia alkoholu i korzystania z innych używek. W przypadku tego narządu schorzenia przebiegają w sposób, który nie powoduje bólu – wątroba nie jest narządem unerwionym, dlatego niepokojące dolegliwości pojawiają się dopiero wówczas, gdy choroba obejmie otaczającą wątrobę błonę lub narząd znacznie się powiększy.

Marskość wątroby – co to jest?

Marskość wątroby jest chorobą, którą kojarzymy przede wszystkim z osobami nadużywającymi alkoholu. Prawdą jest, że choroba ta związana jest z uzależnieniem od alkoholu, jednak na zdrowie wątroby mają także wpływ inne używki. Zdrowiu wątroby zagrażają również leki oraz substancje toksyczne.

Marskość wątroby jest więc efektem długotrwałego niszczenia wątroby, które prowadzi do niewydolności tego narządu. Na skutek działania określonych czynników tkanka wątroby ulega zbliznowaceniu, a narząd traci zdolność efektywnego funkcjonowania. To z kolei negatywnie wpływa na cały organizm, powodując m.in. zatrucie produktami ubocznymi przemiany materii.

Jakie są przyczyny marskości wątroby?

Jak już zostało wspomniane, do marskości wątroby może doprowadzić nasz styl życia. Decydującymi czynnikami w tym przypadku są m.in.:

nadużywanie alkoholu (także alkoholu niskoprocentowego), przyjmowanie innych substancji psychoaktywnych, nadużywanie niektórych leków, niewłaściwy sposób odżywiania się (dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, produkty wysoko przetworzone i cukry), zatrucie toksynami

Przyczyną marskości wątroby mogą być też schorzenia autoimmunologiczne wątroby i dróg żółciowych, czyli czynniki od nas niezależne.

Marskość wątroby jest skutkiem długoletniego i systematycznie postępującego zwłóknienia wątroby. Jedną z częstszych przyczyn marskości wątroby jest zakażenie wirusem WZW typu C i WZW typu B. Niezależnie od przyczyny choroby, jej wczesne wykrycie ma wpływ na rokowania chorych.

Marskość wątroby jest chorobą, która przez wiele lat może rozwijać się w ukryciu, nie powodując uciążliwych objawów, dlatego osoby z grupy zwiększonego ryzyka powinny wykonywać systematyczne badania. U osób prowadzących zdrowy tryb życia marskość wątroby także może zostać zdiagnozowana, jednak ryzyko zachorowania jest w tym przypadku znacznie mniejsze.

Jakie objawy daje marskość wątroby?

Objawy marskości wątroby bywają niespecyficzne. Schorzenie to może powodować ból w prawym podżebrzu, problemy z układem trawiennym np. biegunki, zaparcia i wzdęcia, ból brzucha, krwawienie do przewodu pokarmowego i ogólne złe samopoczucie. Dość typowym objawem większości chorób wątroby, także zwłóknienia tego narządu, jest zażółcenie powłok skórnych, spojówek i gałek ocznych. Żółtaczka często staje się przyczyną poszerzonej diagnostyki, podczas której zostaje ujawniona marskość wątroby.

O marskości i innych chorobach wątroby mogą także świadczyć brązowe plamy na skórze, brązowe obwódki wokół oczu, intensywne i częste krwawienia z dziąseł oraz nosa, pojawiające się na skórze naczyniaki, osłabienie, powiększenie obwodu brzucha.

Jakie są rokowania przy marskości wątroby?

Rokowania pacjentów z wykrytą marskością wątroby zależne są od stopnia zaawansowania choroby. W tym przypadku leczenie uwzględnia przede wszystkim poprawę funkcjonowania zdrowej tkanki wątroby oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu wywołujących ją czynników. Jeżeli pacjent dostosuje się do zaleceń lekarza, a choroba nie jest w zaawansowanym stadium, to rokowania są pomyślne. W niektórych przypadkach jedynym ratunkiem i szansą na życie jest przeszczep narządu.

