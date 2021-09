Czerwona porzeczka – polska superfood. Właściwości i przepis na dżem

Czerwona porzeczka to owoc, który należy do tzw. superfoods. Uważana jest za jeden z najzdrowszych owoców, ponieważ zawiera dużą ilość witamin, składników odżywczych i przeciwutleniaczy. Znakomicie wspomaga krążenie i pracę serca, obniża ciśnienie krwi, wspomaga trawienie i łagodzi problemy żołądkowe. Jakie jeszcze są jej wartości i dlaczego warto jeść ten owoc?

Wartości odżywcze

Czerwona porzeczka zawiera:

witaminę C

witaminy z grupy B

niacynę

kwas foliowy



witaminę A

witaminę E

witaminę K

magnez

wapń

żelazo



fosfor

cynk

sód

polifenole

Owoc na pracę serca

Czerwona porzeczka znakomicie reguluje pracę serca. Zawiera dużo potasu, dlatego obniża ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu. Pomaga również zapobiec wystąpieniu chorób sercowo-naczyniowych i chorobie wieńcowej. Oprócz tego obniża poziom cholesterolu i reguluje gospodarkę lipidową w organizmie.

Wspomaga trawienie

Czerwona porzeczka łagodzi problemy żołądkowe i objawy zaburzeń jelitowych. Reguluje trawienie i dba o utrzymanie równowagi w mikroflorze jelitowej. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dobre bakterie w jelitach zapobiegają chorobom i pomagają wzmocnić odporność organizmu. Mają właściwości wspomagania pracy jelit i zwalczania złych bakterii, które wykazują działanie chorobotwórcze.

Łagodzi bóle miesiączkowe

Owoc ten zawiera polifenole, które łagodzą bóle napięciowe oraz silne bóle miesiączkowe. Działa nie tylko przeciwbólowo i kojąco, ale także uspokajająco, dzięki temu poleca się go osobom, które cierpią na bolesne miesiączki.

Poprawia odporność

Duża zawartość witaminy C oraz przeciwutleniaczy sprawia, że czerwona porzeczka wspomaga barierę immunologiczną organizmu. Chroni go przed wirusami, bakteriami i wzmacnia odporność. Liście owocu wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, często są stosowane jako środek antyseptyczny i odkażający rany.

Wspomaga pracę układu moczowego

Czerwona porzeczka wykazuje właściwości oczyszczające i detoksykujące organizm. Sprzyja usuwaniu toksyn, dzięki czemu wykazuje korzystny wpływ na pracę układu moczowego. Uważa się, że owoc ten pomaga także pozbyć się kamieni nerkowych, a także zapobiec ich powstawaniu. Osoby, które często cierpią na infekcje pęcherza moczowego, powinny włączyć porzeczki do swojej diety.

Jak wykorzystać owoc?

Czerwona porzeczka świetnie nadaje się do domowych przetworów takich jak dżemy, konfitury, powidła. Oprócz tego wykorzystuje się ją do przygotowywania napojów chłodzących, soków, lemoniad, napojów oraz deserów. Dzięki temu, że jest kwaśna, świetnie przełamuje słodycz tortów oraz ciast z bitą śmietaną, które są bardzo słodkie. Z porzeczki robi się również wino.

Przepis na dżem

Jak zrobić domowy dżem z czerwonej porzeczki? To bardzo proste. Wystarczy zebrać z krzaka lub kupić na rynku 2 kg owoców i ugotować je razem z cukrem. Te dwa składniki wystarczą, by przygotować pyszny dżem, który świetnie sprawdzi się nie tylko jako dodatek do pieczywa, rogalików, chałki czy naleśników, ale również jako krem do tortów.

Składniki:

2 kg owoców

0,5 kg cukru

Przygotowanie:

Umyj owoce i oderwij fragmenty gałązek Zasyp je cukrem i zacznij gotować Gdy owoce puszczą sok, mieszaj dżem często, by się nie przypalił. Gotuj na średniej mocy palnika Dżem powinien się gotować około 2 godzin na małej mocy palnika Po tym czasie należy napełnić słoiki dżemem i zamknąć. Następnie odkręcić je do góry nogami i zostawić pod przykryciem na całą noc. Można je przykryć ręcznikiem lub ścierką Tak przygotowane słoiki spokojnie wstawiamy do spiżarki lub szafki kuchennej. Posłużą nam jesienią czy zimą i przypomną smak lata

