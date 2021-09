Szafran – najdroższa przyprawa na świecie, która podnosi libido

Szafran to przyprawa, która kosztuje krocie. Za jeden gram czystego szafranu zapłacimy ponad 100 złotych! Nie bez powodu zatem szafran uważa się za najdroższą przyprawę świata. Dlaczego jest taka droga i jakie ma właściwości?

Czym jest szafran?

Szafran to przyprawa, która pochodzi z kwiatów krokusa uprawnego. Na rynku osiąga niebotyczne ceny, ponieważ jego zbiór jest bardzo pracochłonny. Aby zebrać 1 kilogram nitek słupka kwiatowego, trzeba zaangażować do wielogodzinnej pracy kilkanaście osób. To dlatego 1 gram kosztuje tak dużo.

Jakie są jego właściwości?

Szafran ma szereg właściwości leczniczych i zdrowotnych. Znakomicie wpływa na pracę układu trawiennego, łagodząc stany zapalne, wspomagając trawienie i perystaltykę jelit. Oprócz tego wspomaga procesy trawienne i przyspiesza przemianę materii.

Szafran wykorzystuje się także do leczenia infekcji. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, pomaga zwalczyć choroby. Ze względu na swoje działanie antyoksydacyjne, stosuje się go również do leczenia chorób nowotworowych. Oprócz tego szafran jest... doskonałym afrodyzjakiem.

Wartości

Szafran zawiera:

witaminę A

witaminę C

miedź

potas

cynk

kwas foliowy



antyoksydanty

Działanie przyprawy

Szafran:

poprawia trawienie

pobudza procesy trawienne

wzmacnia perystaltykę jelit

pobudza apetyt

wspiera krążenie i pracę serca

poprawia nastrój!

dba o utrzymanie właściwego zdrowia psychicznego

wzmacnia libido

Na depresję

Szafran stymuluje wydzielanie serotoniny i dopaminy, dlatego poprawia samopoczucie. Sprzyja to utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej i zachowaniu zdrowia psychicznego. Z tego względu zaleca się go w stanach smutku i obniżenia nastroju. Wykorzystuje się go również w leczeniu depresji.

Na pracę serca

Szafran wzmacnia serce i układ krążenia, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Może być lekiem wspomagającym w przypadku chorób naczyniowych. Sprzyja zachowaniu właściwego ciśnienia krwi, obniża poziom cholesterolu i reguluje gospodarkę lipidową organizmu.

Na udane pożycie

Od stuleci szafran uważany jest za afrodyzjak. Wspiera życie intymne i poprawia libido, dzięki czemu wzmaga apetyt seksualny. Poleca się go (obok żeń-szenia) na problemy z erekcją i na poprawienie libido u kobiet.

Jako profilaktyka antynowotworowa

Szafran zawiera antyoksydanty, dzięki czemu chroni organizm przed działaniem wolnych rodników. Usprawnia barierę obronną organizmu, pomaga zachować młodość oraz... zdrowie. Szafran stosuje się w ramach profilaktyki antyrakowej.

Na PMS

Szafran poleca się także kobietom, które cierpią na bolesne miesiączki. Działa rozkurczowo, dzięki czemu zmniejsza bóle napięciowe i pomaga przetrwać te trudne dni. Ze względu na działanie rozkurczowe, ale też poprawiające nastrój, mogą stosować go też kobiety, które mają silny PMS.

Jak wykorzystać?

Jeśli kupimy lub dostaniemy w prezencie szafran, zróbmy z niego dobry użytek. Można go parzyć i podawać w formie herbaty albo dodawać do dań, by wzbogacić ich smak. Szafran jest bardzo aromatyczny, dlatego wystarczy jedna niteczka kwiatu, by nadać daniu niespotykanego smaku.

Nadaje się on do dań mięsnych, rybnych i tych z kuchni orientalnej. Można go również stosować do przygotowywania sosów i owoców morza.

Działania niepożądane

Szafran jest bardzo silną przyprawą, dlatego trzeba stosować ją w niewielkich ilościach. Zbyt duża dawka może skutkować wymiotami, biegunką, dolegliwościami jelitowo-żołądkowymi i bólami brzucha. Mogą pojawić się również silne bóle głowy lub zawroty.

Nie powinny stosować go kobiety planujące zajście w ciążę oraz te, które już spodziewają się dziecka. Działanie rozkurczowe może wywołać poronienie. Nie poleca się go dzieciom.

Czytaj też:

Majeranek na trawienie, katar i kaszel. Poznaj właściwości zioła