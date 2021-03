Smutek: negatywna emocja, której nie należy tłamsić

Smutek to emocja, którą odczuwa każde, niezależnie od wieku. Zwykle towarzyszy mu poczucie krzywdy, przygnębienie, obniżenie nastroju. Jeśli jesteśmy smutni, unikamy towarzystwa innych ludzi, zamykamy się w sobie i spędzamy czas w odosobnieniu, np. w swoim domu. Nic nas nie cieszy, nic nie sprawia radości. Jak przeżywać takie emocje?

Czym jest smutek?

Smutek to jedna z negatywnych emocji, która pojawia się, gdy w naszym życiu dzieje się coś niedobrego. Jeśli coś nam się nie udaje w pracy, pokłócimy się z koleżanką, ktoś bliski sprawi nam przykrość albo rozpadnie się nasz związek, jesteśmy smutni i przygnębieni. Jeśli taki smutek nie zostanie odpowiednio przeżyty, może się pogłębić i stać się przyczyną depresji. W Polsce zmagają się z tą chorobą 4 miliony ludzi, a według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

Dlaczego doświadczamy smutku?

Smutek to naturalna reakcja organizmu na złe doświadczenia. Może ona wynikać z negatywnych emocji, które dotykają naszą psychikę, ale może być również następstwem tego, co się dzieje z organizmem (np. jakiejś choroby). Może także wynikać z lęku.

W ostatnich latach obserwuje się coraz większy problem z równowagą psychiczną. Szybkie tempo życia i wyśrubowane wzorce (musimy być energiczni, radośni, odnosić sukcesy, mieć wiele talentów, zarabiać duże pieniądze) wiele ludzi wpędzają w poczucie przygnębienia.

Jeśli od nich odstajemy, czujemy się gorsi, niezaradni, nieobrotni. Nie masz domu na kredyt? Nie pracujesz na wysokim stanowisku w korporacji? Jeździsz starym, 20-letnim samochodem? Jesteś sam, bo Twój związek właśnie się rozpadł? To znaczy, że nie radzisz sobie w życiu. Nie udaje Ci się, jesteś przegrany.

Jeśli zagłębisz się w tym przygnębieniu i poddasz negatywnym emocjom, wpadniesz w spiralę smutku, którą tylko krok dzieli od depresji. A to zwiastuje poważne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Smutek a epidemia koronawirusa

Pandemia pogłębiła problemy ze zdrowiem psychicznym, które i tak od lat zaczynały wśród ludzi narastać. Epidemia koronawirusa, obowiązek izolacji, strach o bliskich nasiliły te odczucia. Coraz częściej jesteśmy smutni, siedzimy zamknięci w domu, nie możemy spotykać się ze znajomymi i z rodziną, nie możemy realizować swoich marzeń ani planów. Brak perspektyw, niepokój, bezsenność odciskają trwałe piętno na naszej psychice. Dlatego ważne jest dbanie o higienę psychiczną i „zdrowe” przeżywanie smutku.

Jak radzić sobie ze smutkiem?

Aby prawidłowo przeżyć smutek, trzeba pozwolić sobie wewnętrznie na odczuwanie różnych emocji. Zwolnić, usiąść i zaakceptować to, co dzieje się w głowie. Nie musimy ciągle być radośni i i szczęśliwi, spadek formy jest zupełnie naturalny, bo równowaga psychiczna zakłada przeżywanie różnego wachlarza emocji.

Trzeba więc zaakceptować gorsze samopoczucie i zastanowić się z czego ono wynika. Smutek jest sygnałem od naszego organizmu, że coś się z nami dzieje. Warto zadać sobie pytania:

Co spowodowało, że jesteśmy smutni?

Czego nasz smutek dotyczy?

Czy możemy zrobić coś, co nam pozwoli wyjść z tego smutku?

Czego w tym momencie potrzebujemy?

Być może jakieś wydarzenie dotknęło nas mocniej niż myśleliśmy. Warto je przemyśleć, nie rozpamiętywać, nie analizować na sto różnych sposobów, ale zastanowić się nad nim. Nadmierne analizowanie przyczyn i skutków może sprawić, że jeszcze mocniej zapadniemy się w swoim przygnębieniu. Dobrym lekarstwem jest również rozmowa z bliską osobą, która pomoże nam wyrzucić z organizmu złe emocje i być może spojrzeć na nie trochę chłodniej. Nabranie perspektywy zawsze przynosi pozytywne efekty.

Jeśli jesteś smutny:

pozwól sobie na to

zastanów się nad przyczynami smutku

pomyśl, co może Ci pomóc wyjść z tego stanu

nie izoluj się od ludzi, nie zapadaj w sobie

porozmawiaj z kimś

Zaopiekuj się sobą

Umiejętność zaopiekowania się samym sobą jest bardzo istotna. Mamy tendencje do tego, żeby stawiać siebie na samym końcu i nie reagować na swoje potrzeby. Zdrowie psychiczne jest kruche, trzeba je umiejętnie pielęgnować, bo tylko zdrowi jesteśmy w stanie zadbać o swoich bliskich.

Zaniedbywanie swoich potrzeb może narazić organizm na długotrwały stres, a to stać się przyczyną wielu chorób, nie tylko depresji. Przewlekły smutek może też doprowadzić do spadku energii, poczucia zmęczenia, osłabienia, odczuwania bólu.

Warto więc znaleźć czas, by pobyć samemu ze swoimi myślami, zastanowić się nad tym, co obecnie przeżywamy i jak się czujemy. Pomocna jest również medytacja, która pozwala wyciszyć emocje i odciąć się od zewnętrznych bodźców.

Czym smutek różni się od depresji?

Depresja to choroba, która wymaga leczenia. Jeśli uczucie smutku towarzyszy nam nieustannie, nic nas nie cieszy, jesteśmy apatyczni i nie mamy chęci do życia, powinniśmy zgłosić się na terapię. Psycholog pomoże nam wyjść z tego stanu i wrócić do równowagi psychicznej.

