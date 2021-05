Istnieje ponad 300 rodzajów bólów głowy. Skąd się tak naprawdę biorą?

Dla większości z nas sporadyczny ból głowy jest niczym innym jak chwilowym dyskomfortem w trakcie pracowitego dnia. Przechodzi zazwyczaj po zażyciu tabletki lub wypiciu szklanki wody. Ale dla niektórych bóle głowy są dużym problemem. Mogą wskazywać na chorobę przewlekłą lub inne poważne zaburzenie.

Różne rodzaje bólu głowy

Istnieje ponad 300 rodzajów bólów głowy, ale tylko około 10% bólów głowy ma znaną przyczynę. Lekarze nie do końca rozumieją, co powoduje większość z nich. Nie są za nie odpowiedzialne tkanka mózgowa ani czaszka, ponieważ nie mają nerwów, które rejestrują ból. Z kolei skóra głowy, zatoki, zęby oraz mięśnie i stawy szyi mogą już powodować ból głowy. Sygnalizować go mogą naczynia krwionośne w głowie i szyi oraz tkanki otaczające mózg i niektóre główne nerwy w mózgu.

Typowe rodzaje bólów głowy to:

Napięciowe bóle głowy

Występujące u około trzech na czterech dorosłych bóle głowy związane z napięciem są najpowszechniejszymi ze wszystkich bólów głowy. W większości przypadków mają one nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Typowy ból głowy związany z napięciem powoduje tępy, ściskający ból po obu stronach głowy. Osoby z silnymi napięciowymi bólami głowy mogą mieć wrażenie, że ich głowa jest w imadle. Ramiona i szyja również mogą boleć.

Migreny

Migreny występują rzadziej niż napięciowe bóle głowy, ale zwykle są znacznie cięższe. Występują dwa do trzech razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Migreny często rozpoczynają się wieczorem lub podczas snu. U niektórych osób ataki poprzedzone są kilkoma godzinami zmęczenia, depresji i ospałości lub drażliwości i niepokoju.

Klasterowe bóle głowy

Klasterowe bóle głowy są rzadkimi, ale bardzo silnymi bólami głowy i występują pięć razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Ból zawsze uderza w jedną stronę głowy i jest bardzo silny. Oko po stronie bolesnej jest zaczerwienione i wodniste, powieka może opadać, a nos cieknie lub jest zatkany. Atak rozpoczyna się nagle i trwa od 30 do 60 minut. Bólowi mogą towarzyszyć nudności i wrażliwość na światło i dźwięk.

Kiedy martwić się bólem głowy?

Możesz samodzielnie opanować wiele rodzajów bólu, sięgając po specyfik bez recepty lub lek przepisany na wizycie lekarskiej. Niektóre bóle głowy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Oto kilka znaków ostrzegawczych:

Po raz pierwszy pojawiają się po 50 roku życia

Są niezwykle silne

Nasilają się podczas kaszlu lub ruchu

Powodują zmiany osobowości lub funkcji umysłowych

Towarzyszy im gorączka, sztywność karku, splątanie i zmniejszona czujność

Towarzyszą im objawy neurologiczne, np.: zaburzenia widzenia, niewyraźna mowa, osłabienie lub drgawki

Bolesne czerwone oko w trakcie bólu głowy

Ból i tkliwość w pobliżu skroni

Bóle głowy po uderzeniu w głowę

Uniemożliwiające normalne codzienne czynności

Bóle głowy, które pojawiają się nagle, budzą w nocy

Bóle głowy u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym

