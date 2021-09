Patison – skrzyżowanie dyni z cukinią. Jak go wykorzystać w kuchni?

Patison to warzywo, które jest odmianą dyni zwyczajnej. Wygląda trochę jak biała spłaszczona dynia, ale ma zupełnie inny smak. Jest łagodniejszy i często porównuje się go do cukinii. Jakie ma właściwości i w jaki sposób można wykorzystać go w kuchni?

Czym jest patison?

Patisony cieszą się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych i Rosji. W Polsce jest to stosunkowo nowe warzywo, które pojawiło się 40 lat temu. Dziś bardzo chętnie wykorzystuje się je w kuchni, ponieważ zawierają dużo wartości odżywczych.

Patisony można uprawiać w przydomowym ogródku. Wystarczy zapewnić im żyzną glebę, nasłoneczniony teren oraz regularnie je podlewać, a urosną duże i obfite. Można je sadzić do gruntu z nasion lub z sadzonek. Warto patisony zbierać wcześniej, zanim osiągną duże rozmiary, ponieważ z czasem stają się coraz twardsze i trudniej wykorzystać je w kuchni.

Wartości odżywcze

Patison posiada szereg wartości odżywczych, dlatego warto włączyć go do diety. Przede wszystkim jest bogaty w witaminę C, witaminy z grupy B, witaminę A, a także w wapń, potas, magnez. Zawiera też kwas foliowy oraz witaminę PP.

Właściwości zdrowotne

Patisony docenia się za to, że są bardzo zdrowe, a jednocześnie mają niewiele kalorii. Nie drażnią układu pokarmowego, a wspomagają przemianę materii. Są dobrym źródłem witaminy C, wspomagającej pracę układu immunologicznego, dzięki czemu stanowią dobrą ochronę przed wirusami i bakteriami.

Warto po nie sięgnąć szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy organizm narażony jest na wyziębienie i łatwo ulega infekcjom. Razem z papryką czy pigwą stanowi naszą rodzimą jesienną obronę przed wirusami.

Na trawienie

Patisony wspomagają pracę układu trawiennego, przyspieszając procesy przemiany materii. Zawierają błonnik, dlatego wspierają pracę jelit i usuwają z organizmu szkodliwe substancje oraz resztki pokarmowe. Dzięki temu przyczyniają się do poprawienia kondycji układu pokarmowego i wspomagają mikroflorę jelitową. Oprócz tego pozwalają zrzucić dodatkowe kilogramy i zachować smukłą sylwetkę.

Na dobry wzrok

Warzywa te są dobrym źródłem witaminy A, która wspomaga wzrok. Dbając o odpowiednią podaż tej witaminy możemy uchronić się przed chorobami zwyrodnieniowymi plamki żółtej oraz zachować dobrą kondycję oczu.

Na koncentrację i... dobry sen

Patisony są też dobrym źródłem magnezu, który usprawnia pamięć i koncentrację, a także wspomaga prawidłowy sen. Pomaga zregenerować organizm i zapewnić mu wypoczynek. Oprócz tego odpowiada za procesy termoregulacji i za utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi.

Na pracę serca

Zawartość potasu sprawia, że kuzyn dyni dobrze wspomaga pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Stanowi dobrą profilaktykę chorób układu krążenia, pomaga utrzymać rytm zatokowy oraz zapobiec najczęstszym chorobom takim jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze.

Dla kobiet w ciąży

Patisony zawierają kwas foliowy, z tego względu powinny włączyć je do diety wszystkie kobiety, które planują ciążę. Kwas foliowy jest niezbędny dla właściwego rozwoju płodu i pozwala zapobiec wystąpieniu wady cewy nerwowej.

Jak wykorzystać w kuchni?

Patisony można wykorzystywać podobnie jak cukinię. Przygotowuje się z nich sałatki, ściera i robi placki (na zasadzie podobnej jak placki z cukinii), blenduje na zupy-krem. Można je także dodawać do leczo, sosów warzywnych albo faszerować i piec z dodatkiem mięsa czy warzyw.

Patison jest łagodny w smaku, dzięki czemu można podawać go małym dzieciom. Chętnie po niego sięgną, zwłaszcza jak przygotujemy z niego pyszne placuszki czy kolorowe sałatki.

