Pigwa to polska cytryna, która wzmacnia odporność. Jak zrobić nalewkę z pigwy?

Pigwa to krzew, który wrócił do łask. Zielone owoce pigwy zawierają witaminy i składniki odżywcze, które wzmacniają odporność organizmu i leczą wiele schorzeń. Sprawdź, dlaczego warto je spożywać.

Co to jest pigwa?

Pigwa to krzew, który rodzi małe zielone owoce. Mają kształt jabłek lub gruszek, ale nie nadają się do spożycia w formie surowej. Uprawiany jest w ogrodach, sadach ze względu na swoje walory ozdobne oraz na cenne owoce.

Owoce pigwy dojrzewają jesienią, najczęściej w październiku. Najlepiej zrywać je dopiero po pierwszych przymrozkach, dzięki czemu tracą gorycz. Można je wykorzystać na wiele sposobów, przygotowując z nich nalewki, dżemy, konfitury lub soki do herbaty, które znakomicie rozgrzewają w sezonie jesienno-zimowym.

Właściwości zdrowotne owoców

Owoce pigwy to bogactwo witaminy C, dlatego warto po nie sięgać w sezonie przeziębień. Poprawiają odporność, uszczelniają naczynia krwionośne, dzięki czemu organizm lepiej broni się przed drobnoustrojami, wirusami i bakteriami.

Oprócz tego pigwa zawiera witaminy z grupy B, mikroelementy i sole mineralne. Poprawia funkcjonowanie układu trawiennego, pobudza trawienie i wydzielanie soków żołądkowych. Sprawdza się przy zgadze, niestrawności, nieżytach żołądka.

Wartości odżywcze

W pigwie znajdują się:

witamina A

witaminy z grupy B

kwas foliowy



witamina C

cynk



magnez

fosfor

potas

żelazo



wapń

Sok na infekcje

Pigwa znana jest ze swoich właściwości podnoszących odporność organizmu. Ze względu na dużą zawartość witaminy C i cynku poprawia funkcjonowanie organizmu w czasie walki z infekcją. Pomaga skrócić czas choroby bądź zapobiec jej rozwojowi.

Warto włączyć pigwę do swojej diety już we wrześniu, zanim rozpocznie się sezon przeziębień. Dzięki temu wzmocnimy swoją odporność i zminimalizujemy ryzyko złapania infekcji.

Napar na trawienie

Pigwę poleca się na dolegliwości żołądkowe. Owoce mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, dlatego usprawniają pracę układu trawienia, pomagając pozbyć się nieżytów i stanów zapalnych. Zwalczają wzdęcia, biegunki, mdłości wywołane zatruciami pokarmowymi. Pomagają przywrócić równowagę florze jelitowej i zapobiec rozwojowi choroby.

Na trawienie dobrze działa nie tylko sok z pigwy, ale również napary, herbatki czy nalewki.

Jak zrobić nalewkę?

Nalewka z pigwy popularnie zwana jest pigwówką. Ma wiele właściwości leczniczych, a przygotowanie jej jest proste. Jak zrobić nalewkę?

1 kilogram owoców należy dokładnie umyć i zetrzeć na tarce. Nie obieramy ich ze skórki ani nie kroimy na części. Następnie przekładamy je do słoja i zasypujemy 0,5 kg cukru. Przykrywamy gazą lub pergaminem.

Czekamy kilka dni aż owoce puszczą sok. Mieszamy je co jakiś czas. Po kilku dniach do słoja dolewamy 200 ml spirytusu. Zamykamy słój i czekamy miesiąc.

Po tym czasie przecedzamy nalewkę i zalewamy ją 200 ml wódki. Odstawiamy na kolejny miesiąc.

Jak zrobić sok?

Sok z pigwy świetnie smakuje do jesiennej herbaty. Można wzbogacić go cytryną, miodem i imbirem, by podnieść walory zdrowotne i sprawić, że napój będzie bardziej rozgrzewał organizm.

Aby zrobić sok, wystarczy 0,5 kg owoców pigwy wymyć, obrać ze skórki i pokroić na plastry (bez pestek). Następnie układamy je warstwami w słoju i zasypujemy 200 g cukru. Słoik zakrywamy gazą i odstawiamy w nasłonecznione miejsce. Codziennie mieszamy owoce.

Po kilku dniach pojawia się sok. Przelewamy go do buteleczek i albo spożywamy od razu do herbaty, albo pasteryzujemy butelki, by cieszyć się wartościami pigwy przez najbliższe miesiące. Po pasteryzacji sok nie powinien się zepsuć.

