Kawa z masłem pomaga schudnąć. „Kawa kuloodporna” pobudza i hamuje apetyt

Kawa z masłem to napój, który ma pobudzać mózg i dodawać więcej energii niż zwykła kawa. Tzw. „bulletproof coffee” to hit, w którym zakochał się świat. Czy taka kawa jest zdrowa i... smaczna?

Kawa na pobudzenie

Kawa dodaje energii, stawia na nogi i pozwala skutecznie się obudzić. Dzieje się tak za sprawą kofeiny, która pobudza ośrodkowy układ nerwowy, poprawiając koncentrację i samopoczucie. Potrafi podnieść ciśnienie krwi, usprawnić metabolizm i przyspieszyć spalanie kalorii. Z tego względu kawa może nie tylko pomagać w pracy umysłowej, ale też wspomóc odchudzanie.

Czym jest kawa kuloodporna?

Kawa kuloodporna to inaczej kawa z przygotowywana z dodatkiem masła. Napój ten po raz pierwszy przygotował David Asprey, amerykański bloger i fan diety paleo. Zainspirowała go przyrządzana w Tybecie herbata z masłem pochodzącym od mleka jaków. Przygotował więc swoją wersję napoju i bardzo szybko zyskał ogromną popularność. Stany Zjednoczone pokochały kawę z masłem.

Jak działa napój?

Kawa z masłem ma silniejsze właściwości niż zwykła kawa, ponieważ masło jest tłuszczem. Dzięki temu mocniej budzi mózg do pracy, wpływając na poprawę pamięci, koncentracji i zdolności logicznego myślenia. Dodatek masła ma jeszcze jedną zaletę – jest sycący. Może zastąpić śniadanie osobom, które wcześnie wstają.

Nie poleca się jednak spożywania samej kawy na śniadanie. Może ona podrażniać śluzówkę żołądka, a dodatkowo nie dostarczy żadnych mikroelementów potrzebnych do pracy organizmu. Dobrym pomysłem jest za to uzupełnieni kawą owsianki czy sycącej jaglanki, które są pełne witamin i mikroelementów.

Jakie właściwości ma „bulletproof coffee”?

Kawę kuloodporną powinno się przygotowywać z dodatkiem prawdziwego masła. Tylko takie ma wartości odżywcze i zawiera witaminy A oraz D i E. Znajduje się w nim też dużo tłuszczu – dobre masło ma go przynajmniej 82 procent. Margaryny roślinne czy wyroby masłopodobne, które znajdziemy w dużych marketach, nie mają już takich wartości.

Zaletą kawy z masłem ma być nadanie uczucia sytości, które zaspokaja głód i hamuje chęć podjadania. Dzięki temu kawie kuloodpornej przypisuje się właściwości odchudzające i ułatwiające utratę zbędnych kilogramów.

Napój na odchudzanie

Aby kawa wspomogła metabolizm i przyspieszyła odchudzanie, nie powinna być już wzbogacana o żadne dodatki. Do takiej kawy nie należy zatem dodawać cukru (ani białego, ani nawet trzcinowego), miodu czy mleka. Spienione mleko może podnieść jej zawartość kaloryczną. Jedyną rzeczą, którą możemy dodać, są przyprawy, np. szczypta kardamonu czy cynamonu.

Czy taka kawa jest zdrowa?

Kawa kuloodporna może rzeczywiście mocno pobudzać, dodawać energii i zaspokajać nie tylko pragnienie, ale i głód. Ma też jednak kilka minusów. Warto pamiętać, że masło jest tłuszczem pochodzenia zwierzęcego, który podnosi poziom cholesterolu całkowitego w organizmie. Spożywane nadmiernie może zatem przyczynić się do zaburzenia równowagi w gospodarce tłuszczowej.

Jak przygotować napój?

Aby zrobić kawę z masłem, wystarczy zaparzyć ulubioną kawę (z ekspresu, mieloną czy rozpuszczalną), a następnie dodać do niej łyżeczkę masła. Taki napój wystarczy wypić, by cieszyć się jego dobroczynnymi właściwościami i zaspokoić apetyt. Możemy go też wzbogacić o ulubione przyprawy.

Co ciekawe, podobną energię możemy sobie zapewnić, dodając zamiast masła olej kokosowy. On także jest paliwem dla mózgu, zawiera kwasy tłuszczowe, witaminy A, z grupy B, potas, żelazo, cynk. Dodatkowo może pomóc unormować cholesterol, poprawiając poziom dobrych frakcji cholesterolu całkowitego.

