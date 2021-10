Orzechy piniowe – orzeszki, które wspomagają płodność. Piniole to afrodyzjak!

Orzechy piniowe to nasiona, które pozyskuje się z sosny. Mają wiele wartości odżywczych, wspomagają odporność oraz... płodność. Co warto o nich wiedzieć i jak je wykorzystać w kuchni?

Czym są orzechy piniowe?

Orzechy piniowe to nasiona pozyskiwane z sosny. Pinii jadalne w Europie zbiera się w regionie basenu Morza Śródziemnego (m.in. na Cyprze), a w Azji w Japonii, Korei czy Chinach. Mają one wartości odżywcze podobne do innych orzechów, ale zawierają też pierwiastki, które stanowią o ich wyjątkowości. To m.in. cynk, który wspiera płodność i przedłuża żywotność plemników.

Wartości odżywcze

Orzeszki piniowe zawierają:

witaminę K



witaminy z grupy B

witaminę C

witaminę E

kwas foliowy

cynk

żelazo

potas

fosfor

wapń

Właściwości zdrowotne

Pinii doskonale wspierają procesy zachodzące w organizmie. Bogactwo witamin sprawia, że zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się oraz występowaniu chorób nowotworowych.

Witamina K bierze udział w procesach krzepnięcia krwi, wspiera także wchłanianie wapnia, dzięki czemu chroni kości przed osteoporozą. Witaminy z grupy B wspierają pracę układu nerwowego, a także kondycję włosów, skóry i paznokci, a witamina C wspiera układ odpornościowy, chroniąc przed infekcjami. Orzeszki piniowe to samo zdrowie!

Zalety

Pinii:

wspierają pracę mózgu

wspomagają pracę serca i układu sercowo-naczyniowego

wspierają metabolizm i odchudzanie

wspomagają wzrok

pomagają utrzymać zdrowe kości

dobrze wpływają na procesy trawienne

obniżają cholesterol

korzystnie działają na pracę wątroby

wspierają płodność

Orzeszki na cholesterol

Orzeszki piniowe zawierają kwas oleinowy, który normuje gospodarkę tłuszczową w organizmie. Usprawnia usuwanie z niego frakcji złego cholesterolu który może przyczynić się do rozwoju miażdżycy i chorób układu krążenia. Z tego względu powinny stanowić składnik diety wszystkich osób narażonych na wahania gospodarki tłuszczowej.

Na pracę serca

Zawartość kwasu oleinowego oraz potasu korzystnie wpływa na pracę serca. Stymuluje je do zachowania właściwego rytmu, zapobiega chorobom układu krążenia i chorobom sercowo-naczyniowym. Normuje także ciśnienie krwi.

Na pracę wątroby

Orzeszki piniowe stymulują także do pracy wątrobę, wpływając na procesy oczyszczania organizmu z resztek pokarmowych i szkodliwych substancji. Należą do nich choćby frakcje złego cholesterolu, które mogą nadmiernie wzrosnąć w organizmie na skutek zbyt dużego udziału w diecie tłuszczy pochodzenia zwierzęcego (masła, smalcu), ale i tłustych mięs czy kiełbas.

Na odchudzanie

Jak wszystkie orzechy, tak i piniowe pomagają na długo zahamować głód. Jest to produkt sycący, który wolno jest trawiony w organizmie, co zapobiega podjadaniu między posiłkami. Osobom, które chcą stracić na wadze, może pomóc zachować porządek zjadania kilku niewielkich i regularnych posiłków w ciągu dnia.

Na płodność

Orzeszki piniowe wspierają również płodność. Substancje, które zawierają, korzystnie wpływają na spermę męską oraz na żywotność plemników, dzięki czemu mogą ułatwiać zapłodnienie. Pary, które starają się o powiększenie rodziny, mogą zatem włączyć orzeszki piniowe do swojej diety.

Do czego wykorzystać?

Orzeszki pinii mają łagodny smak, dlatego mogą stać się składnikiem wielu dan. Nadają się m.in. do sałatek, potrawek, sosów. Można je podawać z makaronami czy z delikatnym mięsem (np. drobiem lub jagnięciną). Świetnie wzbogacą smak jesiennych ciast czy deserów.

Orzeszki piniowe można również wykorzystać do przygotowania domowej granoli albo wypieku zdrowych batoników owsianych z bakaliami i miodem.

