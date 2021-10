Zjedz kwiaty dyni. Nietypowy i zdrowy przysmak

Z owoców dyni przyrządza się pożywne zupy, robi ciasta czy po prostu traktuje je jako jesienną dekorację domu. Warto pamiętać, że dynia to także kwiaty o pięknych, żółtych płatkach. Te, które roślina wypuszcza jesienią, mają małe szanse, aby przekształcić się w owoce, więc bez żalu można je ścinać.

Skąd wziąć kwiaty dyni

To przysmak, którego nie kupi się w warzywniakach. Idealnie jeśli mamy własny ogród i posadzone w nim dynie. Jeśli nie - warto poszukać gospodarza w okolicy, który dynie hoduje. Na warzywnych targowiskach i ryneczkach dynie sprzedają sami rolnicy. To także okazja, aby poprosić o kwiaty. Trzeba jednak pamiętać, że to produkt, którego nie można zbyt długo przechowywać. Najlepiej przyrządzać kwiaty dyni od razu. Jeśli to niemożliwe, dobrze zawinąć je w lekko wilgotny ręcznik papierowy i schować do lodówki.

Właściwości kwiatów dyni

Kwiaty dyni nie tylko pięknie wyglądają. To zdrowy, wartościowy i niskokaloryczny produkt. Kwiaty dyni to źródło witamin C, A, D, E, K oraz witamin z grupy B. Zawierają też wapń, żelazo, potas i fosfor. Ich jedzenie wzmocni serce, pozytywnie wpłynie na odporność, ale też dobry wzrok i ładną skórę.

Jak wykorzystać kwiaty dyni

Kwiaty dyni mogą być zarówno głównym bohaterem dania, jak i dodatkiem do niego. Pomysłów na wykorzystanie tego składnika w kuchni jest wiele. Można je jeść na surowo. Wzbogacą smak jesiennych sałatek i dodadzą im koloru. Kwiaty dyni można ułożyć na wierzchu tarty serowej lub warzywnej i zapiec. Można je nadziewać i w ten sposób zapiekać lub smażyć. Kwiat wystarczy wypełnić dowolnym nadzieniem i zamknąć skręcając delikatnie końcówki płatków. Do nadziewania kwiatów idealnie sprawdzą się wyraziste masy serowe. Kwiaty dyni można też usmażyć w cieście naleśnikowym.