Uważaj na ten naturalny słodzik! Może zabić twojego psa

Czy jest ktoś, komu nie zmiękło serce na widok psa proszącego o przysmaki z ludzkiego stołu? A nawet jeśli nie ulegamy takim prośbom, to sprytny pupil może sam wziąć ze stołu czy kuchni coś, co okaże się dla niego toksyczne. Psy nie wiedzą, że pewne substancje im szkodzą, co więcej, część produktów z zakazanej listy zjedzą ze smakiem. Zdarza się, że i sami właściciele nie mają świadomości, że podają psu coś szkodliwego, bo to produkty w ludzkiej diecie uznawane za zdrowe. Przedstawiamy najniebezpieczniejsze z nich z popularnym słodzikiem na czele.

Trzy produkty, które mogą zabić twojego psa

Ksylitol



Ten popularny, naturalny słodzik, chętnie wykorzystywany przez ludzi jako zdrowa alternatywa tradycyjnego cukru, jest śmiertelnie niebezpieczny dla psów. Ksylitol bardzo szybko może doprowadzić u zwierzęcia do drastycznego obniżenia poziomu cukru we krwi. To może skończyć się zapaścią i śmiercią psa. Ksylitol może także uszkodzić wątrobę. Uważaj na ksylitol nie tylko w czystej postaci. Słodzik może znajdować się w innych produktach, głównie słodyczach.



Czekolada



Czekolada, a dokładnie zawarta w ziarnach kakaowca teobromina, to silnie toksyczny dla psów alkaloid. Śmiertelna dawka to 250-500 mg na każdy kilogram ciała. A to oznacza, że psa ważącego około 10 kg może zabić tabliczka gorzkiej czekolady. Gorzka czekolada zawiera nawet 19 mg teobrominy na każdy gram. Alkaloid jest bardzo wolno usuwany z organizmu psa, dlatego nawet podawanie mniejszych ilości czekolady, ale regularnie, może być niebezpieczne.



Winogrona i rodzynki



Śmiertelnie niebezpieczne mogą być zarówno winogrona jak i rodzynki. Nie ma też znaczenia kolor owoców. Naukowcy nie do końca wiedzą, jakie substancje w tych owocach powodują taką reakcje u psów, ale spożycie już kilkunastu rodzynek na kilogram ciała psa, może doprowadzić do ostrej niewydolności nerek i śmierci. Weterynarze przestrzegają, że każdy pies może inaczej reagować na te owoce, a to oznacza, że toksyczna dawka może być mniejsza.

Co jeszcze szkodzi psom

To nie wszystkie szkodliwe dla czworonogów produkty. W psiej diecie nie powinno być również kofeiny, cebuli, szczypioru, czosnku czy orzechów makadamia. Warto też pamiętać, że sama kofeina (zawarta w kawie, ale nie tylko) będzie nasilać toksyczne działanie teobrominy.

Co zrobić, kiedy pies zje czekoladę lub rodzynki?

Jeśli pies zje toksyczny dla niego produkt, należy spróbować spowodować wymioty (u większości psów działa podanie niewielkiej ilości wody utlenionej) i natychmiast skontaktować się z weterynarzem. Dla prawidłowej diagnozy i leczenia przydatne będą informacje, ile pies mógł zjeść toksycznej substancji i kiedy to się stało. Najbezpieczniej, zwłaszcza jeśli mamy psa łakomczucha, trzymać wszystkie niebezpieczne produkty poza jego zasięgiem i edukować najbliższych, ale też odwiedzających nas gości, aby nie karmili psa niczym z ludzkiego stołu.

Czytaj też:

Szczwół plamisty – trująca roślina występująca w Polsce. Nigdy jej nie zrywaj!