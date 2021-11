Produkty pełnoziarniste – dlaczego warto je jeść i jakie wybierać?

Produkty pełnoziarniste zawierają witaminy i minerały, dlatego mogą stanowić wartościowy posiłek. Są zdecydowanie lepszym wyborem niż białe pieczywo, które jest pozbawione substancji odżywczych, dostarcza za to mnóstwa kalorii. Jakie produkty z pełnego ziarna warto włączyć do diety i jak często można je spożywać?

Czym są produkty pełnoziarniste?

Produkty z pełnego ziarna to bułki, chleb, makarony, kasze, płatki, otręby, które powstają ze zbóż. Są produkowane z pszenicy, owsu, jęczmienia, orkiszu, gryki i innych rodzajów zbóż. Różnią się między sobą nie tylko smakiem, ale też zawartością składników odżywczych i mineralnych.

Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, produkty pełnoziarniste powinny stanowić ważny element diety ze względu na swoje korzystne działanie na jelita, układu trawiennego, układu immunologicznego.

Wartości odżywcze

Produkty z pełnego ziarna zawierają:

błonnik

kwas foliowy

witaminy z grupy B

witaminę E

magnez

cynk

żelazo

Właściwości zdrowotne

Produkty zbożowe znakomicie regulują przemianę materii i wspierają kondycję jelit. Dostarczają też witamin i mikroelementów, przez co wspierają odporność, chronią organizm przed infekcjami i chorobami. Pozytywnie wpływają także na pracę komórek nerwowych, wspierając mózg, pamięć i koncentrację. Magnez pomaga też regulować pracę serca, a żelazo zapobiega anemii i odpowiada za transport hemoglobiny.

Produkty z ziarnami na zdrowe jelita

Produkty z pełnego ziarna pomagają zachować balans w mikroflorze jelit, oczyszczają jelita ze złogów pokarmowych, ułatwiają detoksykację organizmu. Są doskonałym źródłem błonnika, stanowiącego naturalną miotełkę dla jelit. Dzięki temu zapobiegają dolegliwościom trawiennym takim jak wzdęcia, zaparcia, zgaga, a także wspierają zachowanie szczupłej sylwetki.

Wielką zaletą produktów pełnoziarnistych jest to, że na długo zapewniają uczucie sytości. Błonnik stopniowo uwalnia energię, co sprawia, że zmniejsza się ryzyko wystąpienia napadów wilczego głodu i podjadania między posiłkami. Rezygnując ze słodkich czy słonych przekąsek dbamy o szczupłą sylwetkę.

Na pracę mózgu

Produkty z pełnego ziarna są doskonałym źródłem mikroelementów takich jak magnez czy cynk. To sprawia, że wzmacniają pracę komórek nerwowych i stanowią naturalne paliwo dla mózgu. Owsianka z orzechami, bakaliami i miodem to idealna propozycja na dobry początek dnia, która pobudza mózg do pracy mocniej niż kawa.

Przeciw infekcjom

Wysoka zawartość pierwiastków, głównie cynku i magnezu, znakomicie wzmacnia barierę ochronną organizmu. Poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego, chroniąc go przed działaniem szkodliwych czynników i mikroorganizmów takich jak bakterie chorobotwórcze czy wirusy. Regularne spożywanie produktów z pełnego ziarna pozytywnie oddziałuje na mikroflorę jelit, w której powstaje około 70 procent komórek odpornościowych całego organizmu. Jedząc zboża, stajemy się więc zdrowsi i rzadziej łapiemy infekcje i przeziębienia.

Jak często jeść zboża?

Produkty zbożowe warto spożywać na co dzień. Można wkomponować je w codzienny jadłospis na wiele sposobów. Owsianka czy jaglanka to pomysły na sycące i zdrowe śniadania, kasze to sposób na to, by szybko przygotować smaczny lunch do pracy, który na długo zaspokoi głód (np. w formie sałatek). Pieczywo pełnoziarniste z kolei może stanowić podstawę do przygotowania zdrowych kanapek.

Kupując pieczywo, warto zwracać uwagę na jego kolor. Produkty z pełnego ziarna są ciemne, często też zawierają fragmenty zbóż (ale nie muszą). Gdy taki chleb zacznie się kroić, jest on lepki i ciężki, nie chrupie. Długo też zachowuje świeżość i nie pleśnieje po dwóch dniach.

