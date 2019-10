Jak szybko poprawić koncentrację bez kawy? 5 skutecznych sposobów

Jak szybko poprawić koncentrację? Kawa wydaje się najlepszym sposobem na poprawę skupienia, jednak okazuje się, że nie zawsze działa. Z czasem organizm przyzwyczaja się do działania kawy i przestaje na nią reagować, co może utrudniać pracę lub naukę. Dowiedz się, w jaki sposób naturalnie poprawić koncentrację oraz zyskać energię do działania.

Picie kawy jest najchętniej stosowanym sposobem na lepszą koncentrację. Niestety nie wszyscy mogą ją pić, a spożywana w nadmiarze, zaczyna szkodzić zdrowiu, powodując problemy trawienne, niepokój, drżenie mięśni, kołatanie serca oraz niedobory magnezu i potasu. Co stosować zamiast kawy na pamięć i koncentrację? Co poprawia koncentrację? Na naszą koncentrację wpływa wiele różnych czynników, które mają związek zarówno z trybem życia, jak i stosowaną dietą oraz wiekiem. W niektórych przypadkach problemy z koncentracją mogą być pierwszym objawem różnych schorzeń, jednak najczęściej sami obniżamy efektywność działania naszego mózgu, zapominając, że najlepszym sposobem na dobrą koncentrację jest higieniczny tryb życia oraz stosowanie zdrowej diety i picie odpowiedniej ilości wody. Odwodnienie organizmu a koncentracja Już 2% niedobór wody w organizmie może powodować poważne problemy z koncentracją oraz inne, znacząco utrudniające normalne funkcjonowanie dolegliwości np. osłabienie, senność i ból głowy. Niedobór wody w organizmie wpływa w negatywny sposób nie tylko na funkcjonowanie naszego mózgu, ale także serca i układu trawiennego, dlatego odbija się na jakości naszego życia i efektywności pracy. Szacuje się, że niewielkie odwodnienie może dotyczyć niemal każdego z nas, a związane jest nie tylko z unikaniem picia odpowiedniej ilości wody, ale także nadmiernym spożyciem kawy – aby uniknąć problemów zdrowotnych, nie powinno się wypijać więcej niż 2 filiżanki kawy w ciągu dnia. Stosowana dieta a koncentracja Problemy z koncentracją bardzo często dotyczą osób, które odżywiają się w niewłaściwy sposób. Nasz organizm czerpie energię z pożywiania, więc problemy z koncentracją są nieuniknionym skutkiem stosowania niskokalorycznych diet i spożywania produktów wysoko przetworzonych, których wartości odżywcze są znikome. Przemęczenie a koncentracja Kolejnym powodem problemów z koncentracją jest przemęczenie. Brak snu i stres utrudniają skupienie uwagi i mogą prowadzić do pojawienia się poważnych problemów podczas wykonywania codziennych obowiązków. Jak szybko poprawić koncentrację bez kawy? 5 skutecznych i zdrowych sposobów 1. Picie wody Każdy dzień warto zacząć od wypicia szklanki wody. To ważne, gdyż prawidłowy poziom nawodnienia komórek decyduje o efektywności działania naszego organizmu. Wodę trzeba pić systematycznie i w niewielkiej ilości, bo tylko wówczas będzie ona nawadniała organizm. Wypicie butelki wody na raz spowoduje, że szybko pozbędziemy się jej z organizmu podczas wizyty w toalecie. Jeżeli odczuwasz spadek formy i masz problemy z koncentracją, sięgnij po szklankę wody, która jest także doskonałym sposobem na często pojawiający się razem z problemami z koncentracją ból głowy. Do wody możesz dodać sok z cytryny lub elektrolity, które spowodują, że zostanie ona lepiej wykorzystana przez organizm. 2. Zielona herbata Zielona herbata jest doskonałym zamiennikiem kawy oraz źródłem prozdrowotnie działających substancji m.in. antyoksydantów. Pomimo tego, że zawiera mniej kofeiny, pobudza równie skutecznie i nie powoduje skutków ubocznych. Podobnie działa yerba mate, która staje się coraz bardziej popularnym, zdrowym napojem. 3. Pożywny posiłek Pożywny posiłek może działać lepiej niż kawa? Tak, może! Dbając o to, aby spożywać odpowiednią ilość białka, węglowodanów złożonych i zdrowych tłuszczów, możemy uniknąć nie tylko zmęczenia oraz problemów z koncentracją, ale także niedoborów żywieniowych. Właściwie zbilansowane, zdrowe i pożywne posiłki to jeden ze skuteczniejszych sposobów na pozbycie się problemów z koncentracją, które bardzo często spowodowane są obniżeniem poziomu glukozy we krwi. 4. Aktywność fizyczna Aktywność fizyczna także poprawia koncentrację. Ze względu na to, że zwiększa ukrwienie mózgu i dotlenia organizm, jest jednym ze sprawdzonych sposobów na odzyskanie energii. 5. Gorzka czekolada Gorzka czekolada o wysokiej zawartości naturalnego kakao też może stać się zamiennikiem kawy. Nie tylko poprawia ona zdolność koncentracji uwagi oraz zapamiętywania, ale także dostarcza do organizmu cenne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu związki m.in. magnez oraz zwiększające ukrwienie mózgu polifenole.