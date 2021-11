Jak działa mleko z czosnkiem? Nie każdy może pić ten napój

Smak może odstraszać i dla wielu już sama myśl o połączeniu czosnku, miodu i mleka wywołuje niechęć. Te składniki jednak od lat były wykorzystywane jako domowe środki na przeziębienia i inne jesienno-zimowe infekcje.

Mleko z czosnkiem. Czy to działa?

Czosnek jest znany ze swoich leczniczych właściwości. Działa antywirusowo i antybakteryjnie. Jednocześnie ma dobry wpływ na serce i obniża ciśnienie krwi. Jest bogaty m.in. w witaminy A, C oraz witaminy z grupy B, potas, wapń czy magnez. Z kolei samo mleko również wspiera odporność, a dodatkowo łagodzi niezbyt przyjemny dla wielu zapach czosnku. Do takiej mikstury można dodać też miód i odrobinę masła. To wzmocni działanie wymierzone w infekcje, ale też poprawi smak napoju.

Jak zrobić mleko z czosnkiem?

Podgrzej mleko i dodaj do niego przeciśnięty przez praskę lub rozgnieciony ząbek czosnku. Możesz dodać łyżkę miodu i odrobinę masła. Napój należy pić na ciepło, w czasie infekcji najlepiej trzy razy dziennie. Do napoju możesz także dodać odrobinę kurkumy, która także działa antywirusowo i antybakteryjnie. Wypróbuj też przepis na złote mleko z kurkumą.

Czy każdy może pić mleko z czosnkiem?

Mleko z czosnkiem nie dla każdego będzie idealnym specyfikiem na przeziębienie i wzmocnienie odporności. Powinny go unikać osoby z wrażliwym żołądkiem, ponieważ czosnek może podrażniać błony śluzowe układu pokarmowego. Jeśli infekcja się nasila, masz wysoką gorączkę, to również nie należy leczyć się na własną rękę, tylko pójść do lekarza. Wówczas warto spytać jakie naturalne specyfiki można brać, aby wspomóc walkę z infekcją.

Sprawdź, jakie warzywa warto jeść, aby wzmocnić odporność

Papryka



Papryka to warzywo, które zawiera duże ilości witaminy C, o wiele większe niż cytryna. Dzięki temu znakomicie wzmacnia układ odpornościowy i uszczelnia naczynia krwionośne, przez co są mniej podatne na działanie wirusów czy bakterii.



Jarmuż



Jarmuż zawiera dużo antyoksydantów i witaminy C, dzięki czemu wzmacnia barierę ochronną organizmu, zwalczając wolne rodniki i drobnoustroje. W jego składzie znajduje się również cynk, który działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie.



Brukselki



Brukselka to warzywo z rodziny kapustowatych, które jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy. Dzięki temu chroni organizm przed rozwojem chorób nowotworowych oraz stymuluje do pracy układ immunologiczny.



Brokuł i kalafior



Kalafior to kolejne warzywo, które może wspomóc nas w sezonie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy bardziej podatni na infekcje. Zawiera sulforafan, który chroni błonę śluzową żołądka przed mikrouszkodzeniami. Oprócz tego jest dobrym źródłem witaminy C, witaminy E i manganu, które działają antyoksydacyjnie.



Szpinak



Szpinak wzmacnia układ immunologiczny, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Liście szpinaku zawierają dużo beta-karotenu, witaminy C, kwasu foliowego, magnezu i żelaza, co stymulują białka odpornościowe do pracy. Czytaj też:

