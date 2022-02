Złote mleko – zalety, wpływ na zdrowie, przepis, skutki uboczne

Złote mleko ma swoje źródła w Ajurwedzie, sztuce leczenia wywodzącej się ze starożytnych Indii. Już wieki temu sięgali po nie jogini, by wzmocnić swoją odporność i poprawić trawienie. Co ciekawe, pierwotnie w składzie złotego mleka można było znaleźć mleko krowie, ponieważ w Indiach wierzono, że mleko ssaków spowalnia u człowieka procesy starzenia, wspiera walkę z infekcjami i pomaga przy problemach ze zdrowiem psychicznym. Dzisiaj jednak powoli odchodzi się od mleka krowiego ku mleku pochodzenia roślinnego, a same dobroczynne właściwości tego pierwszego są szeroko badane i poddawane w wątpliwość. Mimo to zdrowotne właściwości złotego mleka – słodkiego i rozgrzewającego napoju – znalazły potwierdzenie i we współczesnej medycynie.

Czym jest złote mleko?

Złote mleko, inaczej golden milk, to napój pochodzący z Indii, który ma szereg właściwości zdrowotnych. Na Zachodzie zaczął robić karierę jako napój o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, wzmacniający układ odpornościowy i zmniejszający ryzyko infekcji.

Przepis na złote mleko jest prosty, a każdy z nas może przygotować taki napój w domu. Jego sekretem są rozgrzewające przyprawy, które mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Regularne picie złotego mleka może zdziałać cuda i poprawić odporność.

Złote mleko: właściwości zdrowotne

Składnikiem, dzięki któremu złote mleko osiąga swoją piękną barwę jest kurkuma. To jej też napój zawdzięcza swoje zdrowotne właściwości. Można by powiedzieć, że to nic dziwnego, że kurkuma jest ich pełna, skoro należy do roślin imbirowatych, a sam imbir też przecież jest skarbnicą zdrowia.

Kurkuma składa się z aż 300 różnych związków, a najczęściej wspomina się o jednym z nich – kurkuminie, która stanowi około 3-5 procent zawartości rośliny. Kurkumina jest silnym przeciwutleniaczem, którego działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne wykazano w wielu badaniach. Natomiast w olejkach eterycznych, stanowiących około 3-7 procent kurkumy, znajdują się tumerony, zwiększające przyswajalność kurkuminy.

W badaniach nad skutecznością zawartej w złotym mleku kurkumy porównano jej skuteczność przeciwzapalną z lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy i ibuprofen. Okazało się, że kurkuma działa nie tylko skuteczniej, ale nie wywołuje skutków ubocznych. Działanie kurkumy zbadano również pod kątem wspierania leczenia depresji. I tutaj również porównano jej skuteczność z lekami przeciwdepresyjnymi, konkretnie tymi, które zawierały fluksetynę. Kurkuma okazała się nie tylko skuteczna, ale ponownie – jej przyjmowanie nie wywoływało skutków ubocznych.

Zawartą w złotym mleku kurkumę zaleca się stosować także osobom z chorobami serca, ponieważ pomaga przeciwdziałać powstawaniu zatorów. Kurkuma, a konkretnie zawarta w niej kurkumina ma właściwości wpływające na zmniejszenie się agregowania krwi. Zapobiega również osadzaniu się tłuszczy w tętnicach.

Kurkuma poprawie krążenie krwi i rozgrzewa, dlatego stworzone na jej bazie złote mleko często pije się w okresie jesienno-zimowym. Wtedy szczególnie można docenić właściwości przeciwzapalne przyprawy i to, że wzmacnia komórki układu odpornościowego. Choć sama kurkuma ma gorzkawy posmak, w komplecie z mlekiem roślinnym, a także innymi przyprawami, np. cynamonem nie jest on w złotym mleku wyczuwalny i drażniący.

Złote Mleko – idealne lekarstwo

Złote mleko to idealne lekarstwo na wiele dolegliwości. Może okazać się pomocne nie tylko w walce z przeziębieniem i chorobami układu oddechowego, ale także poprawia nastrój. Złote mleko stosuje się w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, przemęczenia organizmu i gorszego samopoczucia. Pozwala ukoić nerwy i złagodzić stres, przywraca dobrą energię.

Już jedna szklanka mleka ma silne właściwości przeciwzapalne i wspomaga oczyszczanie organizmu. Co więcej, można je przygotować, wykorzystując zarówno mleko krowie, jak i napoje roślinne, dzięki czemu jest to napój uniwersalny. Dodając do niego mielonej kurkumy, oleju kokosowego i łyżeczki miodu, sprawiamy, że zyskuje on prozdrowotne właściwości.

Dlaczego warto pić złote mleko?

Złote mleko ma silne właściwości przeciwzapalne i daje szereg korzyści dla organizmu:

zapobiega infekcjom

wzmacnia układ odpornościowy

działa przeciwwirusowo

działa przeciwzapalnie

działa przeciwbakteryjnie

reguluje ciśnienie krwi



przyspiesza przemianę materii

pomaga przy niestrawności

reguluje pracę układu pokarmowego

ma właściwości antynowotworowe

rozgrzewa organizm

Kiedy sięgnąć po złote mleko?

Po napój warto sięgnąć, kiedy chcemy:

poprawić swój nastrój

poprawić samopoczucie

rozgrzać organizm

zwalczyć przeziębienie

wspomóc odporność

zwalczyć stany zapalne w organizmie

wzmocnić serce

wzmocnić pracę układu pokarmowego

poprawić funkcjonowanie układu nerwowego

poprawić pamięć i koncentrację



Złote mleko na trawienie

Złote mleko może poprawić pracę układu pokarmowego i wzmocnić procesy trawienne. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym wspomaga zachowanie prawidłowej mikroflory jelitowej i korzystnie oddziałuje na jelita. To sprawia, że stają się one mniej narażone na działanie szkodliwych czynników chorobotwórczych i zwyczajnie silniejsze.

Złote mleko stymuluje produkcję kwasów żółciowych, korzystnie oddziałuje na trzustkę i wątrobę. Może pomóc również osobom, które zmagają się z problemami trawiennymi. Łagodzi wzdęcia i niestrawność, reguluje przemianę materii i rytm wypróżnień. Co więcej, może okazać się pomocne w przypadku chorób wrzodowych, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Złote mleko na serce

Złote mleko to napój, który korzystnie oddziałuje również na serce. Dzieje się tak za sprawą kurkuminy, która wzmacnia serce i zapobiega powstawaniu zatorów oraz skrzepów. Dzięki swoim właściwościom może stanowić naturalną profilaktykę chorób serca i zaburzeń rytmu, a także zawału czy udaru.

Złote mleko na cholesterol

Korzystne działanie złotego mleka dotyczy także gospodarki lipidowej. Napój ten może pomóc uregulować poziom cholesterolu w organizmie, obniżyć frakcje złego cholesterolu LDL, a podwyższyć poziom dobrego cholesterolu HDL. To sprawia, że zmniejsza się ryzyko podwyższenia poziomu cholesterolu, a co za tym idzie, chorób o podłożu sercowo-naczyniowym.

Częste sięganie po złote mleko z kurkuminą, obok zrównoważonej i zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej, to przepis na zdrowe serce i prawidłowe funkcjonowanie gospodarki tłuszczowej.

Złote mleko a układ nerwowy

Regularne picie złotego mleka może korzystnie wpłynąć także na funkcjonowanie układu nerwowego. Imbir poprawia pracę komórek nerwowych, sprzyja również poprawie koncentracji i pamięci. Regularne picie napoju ze świeżym imbirem może pozytywnie oddziaływać na pracę mózgu, poprawiając czas reakcji i zapamiętywanie wiedzy.

Złote mleko na stany zapalne

Imbir i kurkuma, które znajdują się w napoju, mają właściwości przeciwzapalne. Z tego względu mogą pomóc zwalczyć stany zapalne w organizmie i poprawić funkcjonowanie układu immunologicznego. Z badań wynika, że kurkumina działa równie skutecznie jak leki przeciwzapalne, ale jej zaletą jest fakt, że nie powoduje skutków ubocznych i że jest naturalna. Może pomóc w walce z takimi schorzeniami jak infekcje czy insulinoodporność.

Z powodu właściwości przeciwzapalnych, kurkiminę i złote mleko zaleca się osobom, które cierpią na choroby zwyrodnieniowe (np. stawów czy kręgosłupa), reumatoidalne zapalenie stawów, bóle lędźwiowe, bóle kończyn. Złote mleko pozwala uzupełnić niedobory wapnia, co w połączeniu z przyprawami działającymi przeciwzapalnie, wykazuje pozytywny wpływ na układ kostno-stawowy.

Co ciekawe, aby poprawić właściwości przeciwzapalne kurkuminy, zaleca się dodawanie do napoju czarnego pieprzu, który wielokrotnie zwiększa wchłanianie kurkumy przez organizm.

Złote mleko na bóle stawów

Napój ten bardzo korzystnie oddziałuje na układ kostny i może przynosić ulgę osobom, cierpiącym na choroby zwyrodnieniowe stawów. Dotyczy to zwłaszcza osób, którym stawy przynoszą tak silny ból, że muszą sięgać po leki przeciwzapalne. Kurkumina działa równie skutecznie, a jest bezpieczniejsza dla organizmu. Aby poprawić swoje samopoczucie i ograniczyć dolegliwości bólowe wystarczy regularnie sięgać po złote mleko.

Złote mleko na depresję

Napój ten wykorzystuje się także w leczeniu depresji. I nie są to błahe słowa, bo z badań wynika, że oddziałuje on równie skutecznie jak leki z fluksetyną. Dodatkowo, nie powoduje żadnych skutków ubocznych, które mogą pojawić się po zażywaniu leków.

Złote mleko działa łagodząco na układ nerwowy, dlatego może też zmniejszyć napięcia i uspokoić skołatane nerwy. Poprawia nastrój i samopoczucie, wycisza organizm. Warto sięgać po nie po męczącym dniu czy po tygodniu pełnym stresu i intensywnej pracy. Regularne picie złotego mleka korzystnie oddziałuje na pracę układu nerwowego, a także odpornościowego.

Złote mleko przeciw nowotworom

Napój ten działa przeciwutleniająco i zwalcza wolne rodniki, dzięki czemu zapobiega uszkodzeniom komórek i rozwojom chorób nowotworowych. Regularne picie złotego mleka może działać antyoksydacyjnie i oczyszczać organizm ze szkodliwych czynników. Takie właściwości ma dzięki kurkuminie, która zapobiega również dokonywaniu uszkodzeń na poziomie komórkowym. Właściwości tej przyprawy są ogromne - nie bez powodu uważana jest za najsilniejszą przyprawę przeciwzapalną.

Imbir oraz cynamon z kolei sprzyjają ograniczeniu wzrostu komórek nowotworowych. Wciąż jednak trwają badania na ten temat, które potwierdzą, jak dokładnie oddziałują te przyprawy na komórki i w jakich proporcjach powinny być stosowane, żeby działać przeciwnowotworowo.

Złote mleko przeciw infekcjom

Picie napoju w sezonie jesienno-zimowym może pomóc wzmocnić odporność i zapobiec rozwojowi infekcji. Wartości odżywcze złotego mleka, będącego źródłem wapnia, witamin i minerałów, poprawiają pracę układu odpornościowego. Kurkuma, imbir, pieprz, działają przeciwzapalnie, chroniąc organizm przed wnikaniem wirusów i bakterii. Dzięki temu staje się on silniejszy, a przeziębienia czy infekcje górnych dróg oddechowych stają się rzadsze. Pomaga również na ból gardła.

Co więcej, z badań wynika, że złote mleko może pomóc również zwalczać zakażenia grzybicze. Takie właściwości ma z kolei nie kurkuma, ale imbir.

Złote mleko obniża poziom cukru

Złote mleko to napój, który może pomóc uregulować poziom cukru we krwi. Dzieje się tak głównie za sprawą cynamonu, który ma potężne właściwości w tym zakresie - dawka 5 g cynamonu może obniżyć poziom cukru niemal o 30 procent. Podobne właściwości ma imbir, dlatego tak skuteczne jest działanie złotego mleka.

Złote mleko zmniejsza także oporność na insulinę, jest więc korzystne dla osób zmagających się z insulinoopornością. Jeśli zależy nam na takich właściwościach, nie powinniśmy już w żaden sposób dosładzać napoju (nawet miodem).

Źródło witaminy D

Złote mleko, jak każdy napój mleczny, jest bogate w wapń i w witaminę D. Dzięki temu korzystnie oddziałuje na układ kostny, a także poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego. Warto do złotego mleka dodać łyżeczkę tłuszczu (np. olej kokosowy), który ułatwi rozpuszczanie witamin. Witamina D wchłania się w tłuszczach, dlatego należy o tym pamiętać w czasie przygotowywania napoju.

Ze względu na zawartość witaminy D warto podawać złote mleko także małym dzieciom. Może to wzmocnić ich organizm i zapobiec łapaniu infekcji. Pozytywnie oddziałuje także na kości i zęby, wzmacniając je, zapobiegając pojawianiu się ubytków czy uszkodzeń.

Jak przygotować złote mleko?

Kurkuma i mleko roślinne to dwa główne składniki złotego mleka. Chcąc zachować wierność ajurwedyjskiej tradycji, można skorzystać z mleka krowiego, jednak dobrym rozwiązaniem będą również: mleko kokosowe, mleko sojowe czy mleko migdałowe. Do mleka można po prostu dodać sproszkowaną kurkumę kupioną w sklepie, inną opcją jest dodanie pasty z kurkumy, którą najpierw trzeba samodzielnie zrobić. Przygotowywanie złotego mleka obejmuje więc dwa etapy - najpierw zrobienie pasty (ci, którzy decydują się na przyprawę w proszku, mogą ten etap pominąć), a później już samego napoju. W sklepach ekologicznych można także znaleźć gotowe mieszanki pozwalające przyrządzić złote mleko.

Pasta z kurkumy – sekret mistrza Ajurwedy

Kurkumina jest bardzo cenna, ale w dużych ilościach może wywołać niepożądane reakcje ze strony organizmu. Dlatego należy stosować ją ostrożnie, a najlepiej przygotowywać pastę z kurkumy, którą później możemy gotową dodać do mleka.

Najlepszym sposobem na przygotowanie pasty z kurkumy, jest połączenie kurkuminy z olejem kokosowym i czarnym pieprzem. Taką pastę można przechowywać w lodówce przez około 2-3 tygodnie i sięgać po nią za każdym razem, gdy chcemy przygotować złote mleko.

Przepis na pastę z kurkumy

Składniki:

pół szklanki wody

ćwierć szklanki świeżej sproszkowanej kurkumy bądź jej kłącza

Sposób przygotowania:

Wymieszaj składniki i przełóż je do garnka. Gotuj na średnim ogniu przez około 6-8 minut, przez cały czas mieszając, aż powstanie gęsta pasta. Nie doprowadź pasty do wrzenia, po prostu obserwuj aż stworzona przez ciebie mieszanka zacznie swoją konsystencją przypominać właśnie pastę. Gdy tak się stanie, po ostygnięciu gotową pastę możesz schować do lodówki i przechowywać ją tam do 2 tygodni.

Przepis na złote mleko

Przechodzimy już do właściwego przepisu na złote mleko.

Składniki:

szklanka ulubionego mleka (np. mleko krowie lub mleko migdałowe)

łyżeczka pasty z kurkumy

łyżeczka tłuszczu (olej migdałowy, olej kokosowy lub masło klarowane) - opcjonalnie

Sposób przygotowania:

Umieść wszystkie składniki w garnku i podgrzewaj je na małym ogniu przez około 15 minut. Olej kokosowy wspomoże wchłanianie witaminy D. Warto dodać, że do złotego mleka możesz dodać jeszcze wiele innych składników. Np. miód (najlepiej po ostudzeniu, aby nie stracił swoich właściwości), imbir (1 łyżeczka), który wzmocni jego działanie wzmacniające odporność. Smak złotego mleka świetnie wzbogacą goździki (najlepiej dodać 3-4), laska cynamonu i kardamon (1 łyżeczka). Wszystkie te składniki, poza wspomnianym miodem, gotujemy razem z mlekiem i kurkumą w jednym garnku.

Złote mleko: przeciwwskazania

Kurkuma stymuluje produkcję żółci w organizmie, więc jej spożywania nie zaleca się osobom z kamicą żółciową. U szczególnie wrażliwych osób może podrażnić błonę śluzową jelit i żołądka, więc jej spożywanie powinny ograniczyć osoby z wrzodami żołądka i nadkwasotą. Złote mleko u kobiet w ciąży może też pobudzać skurcze macicy. Warto jednak dodać, że objawy te występują najczęściej przy piciu złotego mleka w większych ilościach. Osoby z powyższych grup zawsze powinny skonsultować chęć sięgnięcia po ten napój z lekarzem.

Skutki uboczne złotego mleka

Picie złotego mleka w zbyt dużych ilościach lub kurkuminy może spowodować rozstrój żołądka. Może wywołać nudności, biegunkę, dlatego warto pić je ostrożnie.

