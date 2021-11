Jak pić zieloną herbatę? Prawdopodobnie robisz to źle

Zdrowotne właściwości zielonej herbaty są nieocenione. To napój, który wspomaga odporność, reguluje trawienie, działa antynowotworowo i jest silnym przeciwutleniaczem. Idealnie, jeśli pijesz dwie-trzy filiżanki zielonej herbaty dziennie. Jednak by zachowała wszystkie swoje właściwości, warto pamiętać o kilku zasadach.

Nie pij zielonej herbaty zaraz po posiłku

To jeden z najczęstszych błędów i zarazem mitów dotyczących spożywania zielonej herbaty. Owszem, jej picie wspiera przemianę materii, ale nie sprawi w magiczny sposób, że znikną wszystkie kalorie, które właśnie spożyłeś. Picie herbaty może przynieść wręcz odwrotny skutek i wręcz spowolnić metabolizm, ponieważ zaburzy sprawne trawienie białek.

Nie pij zielonej herbaty na czczo

Ponieważ zielona herbata ładuje i odtruwa organizm, niektórzy uważają, że wypicie filiżanki tego napoju zaraz po obudzeniu jest idealnym rozwiązaniem. Nie do końca. Najpierw zjedz coś lekkiego, co da ci energię i obudzi twój metabolizm. Zielona herbata zawiera silne przeciwutleniacze, które mogą zwiększać produkcję kwasu żołądkowego i w efekcie zaburzać trawienie. Idealnie jest pić zieloną herbatę między posiłkami.

Nie dodawaj miodu do gorącej zielonej herbaty

Miód to popularny i zdrowy dodatek do herbaty dla tych, którzy lubią ją pić w słodkiej wersji. Jeśli dodajesz miód do herbaty, poczekaj, aż napój nieco ostygnie. Wrzątek sprawia, że miód traci swoje najcenniejsze właściwości. To samo dotyczy innych dodatków: plasterka cytryny czy pomarańczy albo soku z malin.

Unikaj smakowych zielonych herbat

Smakowe wersje zielonej herbaty często ze zdrowiem nie mają nic wspólnego. Za pięknymi opakowaniami i pięknie brzmiącymi nazwami oryginalnych smaków mogą kryć się sztuczne aromaty i dodatki. Zawsze zwracaj uwagę na etykiety, a najlepiej wybieraj czyste liście zielonej herbaty. Jeśli lubisz herbaty smakowe, dodaj już do filiżanki odrobinę cynamonu lub skórki otartej z cytryny.

Nie popijaj leków zieloną herbatą

Nie zażywaj leków, popijając je zieloną herbatą. Tabletki czy syropy mogą wchodzić w reakcję z zieloną herbatą i tym samym ich działanie może zostać zaburzone. Zresztą ta zasada dotyczy wszystkich napojów. Lekarstwa zawsze należy popijać wodą.

Nie przesadzaj z ilością zielonej herbaty

Zielona herbata jest zdrowa, ale to nie znaczy, że można pić nieskończoną ilość filiżanek tego napoju dziennie. Tak samo jak kawa czy czarna herbata, również zielona herbata zawiera kofeinę. Jej nadmiar może skończyć się bólem głowy, niepokojem, drażliwością, czy ospałością. Dodatkowo spożywanie zbyt dużej ilości zielonej herbaty zmniejsza wchłanianie żelaza w organizmie. Dwie-trzy filiżanki zielonej herbaty dziennie to idealna opcja.

