Jak wybrać dobry miód? Rodzaje miodu, właściwości i zastosowanie

Miód to jeden z najdoskonalszych pokarmów, jakie daje nam Matka Natura. Jego słodki smak oraz właściwości prozdrowotne znane są od wielu wieków. Szacuje się, że miód istnieje na świecie od 120 milionów lat, czego dowodem są jego skamieniałe plastry, odkryte przez archeologów. Nie brak także dowodów na to, że bartnictwo znane było terenie dzisiejszej Polski już 2 tysiące lat temu. Choć naturalny miód składa się przede wszystkim z cukrów prostych, to nie powinniśmy obawiać się jego spożycia, bo nie tylko pozwala nieco osłodzić sobie życie, ale także wpływa na stan naszego zdrowia.

Co zawiera miód?

Chcąc być fit, rezygnujemy z naturalnego miodu na rzecz słodzików. To duży błąd, bo miód, choć kaloryczny, jest znacznie zdrowszy niż syntetyczne słodziki. W przypadku spożywania miodu wskazany jest umiar, bo składa się on przede wszystkim z glukozy i fruktozy, czyli odpowiedzialnych m.in. za nadwagę i otyłość cukrów prostych. Stanowią one 80% składu miodu. Pozostałe 20% to cenne dla zdrowia składniki mineralne m.in. wapń, magnez i potas, witaminy z grupy B, witamina C oraz niezwykle ważny dla zdrowia każdej kobiety ciężarnej i jej dziecka kwas foliowy.

W miodzie znajdziemy także naturalne antyoksydanty, enzymy i aminokwasy. Choć kaloryczność miodu jest bardzo duża, to jego rozsądne spożycie jako składnika zdrowej, różnorodnej diety nie jest zagrożeniem dla naszej sylwetki. Warto wiedzieć, że do spożycia nadaje się jedynie miód pszczeli; miody produkowane np. przez osy są toksyczne i mogą doprowadzić do zatrucia organizmu.

O składzie i właściwościach prozdrowotnych miodu, decyduje surowiec, z którego zostanie on wytworzony przez pszczoły miodne. Do spożycia nadaje się zarówno miód pozyskiwany od dzikich pszczół, jak i gatunków hodowlanych. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pożyteczne są pszczoły, dlatego sięgając po miód, warto się im odwdzięczyć, sadząc w swoim otoczeniu rośliny miododajne, dzięki którym mogą one przetrwać w betonowej przestrzeni miast.

Dlaczego miód jest zdrowy?

Naturalny miód, który wytwarzany jest przez pszczoły żyjące na czystych terenach, to wyjątkowa skarbnica prozdrowotnie działających związków. Różne rodzaje miodu od wieków stosowane są w celu leczenia i łagodzenia objawów chorób, jak również znajdują zastosowanie w ich profilaktyce. Miód działa przeciwbakteryjnie oraz przeciwzapalnie, pomaga w regeneracji organizmu, jak również wywiera korzystny wpływ na układ oddechowy i układ immunologiczny. Od dawna znany jest pozytywny wpływ miodu na serce oraz układ krążenia, a także na układ nerwowy. Ze względu na zawartość substancji o silnie alergizującym działaniu, czyli pyłków kwiatów, traw i drzew spożywany w niewielkich ilościach miód ma działanie antyalergiczne.

Rodzaje miodu

Wyróżniamy 3 rodzaje miodu, czyli miód nektarowy (z nektaru kwiatów), miód spadziowy (z produkowanej przez owady spadzi) oraz miód mieszany. Podział miodu uwzględnia także rośliny, z których on powstaje. Na rynku dostępny jest m.in. miód lipowy, miód akacjowy, miód gryczany, miód wielokwiatowy i wiele innych.

Ze swoich właściwości prozdrowotnych słynie przede wszystkim miód spadziowy z drzew iglastych i liściastych, miód gryczany i miód lipowy. Chętnie kupowanym miodem, jest miód manuka, który uważany jest za jeden z najzdrowszych produktów pszczelich. Nie oznacza to jednak, że inne rodzaje miodu są bezwartościowe – to nieprawda – bo każdy miód jest zdrowy, o ile jest to miód naturalny, który wytwarzany jest przez pszczoły żyjące na czystych terenach.

Jak stosować miód?

Miód stanowi nie tylko składnik preparatów leczniczych, które przygotowujemy w domu, ale także dodawany jest m.in. do syropów, tabletek na ból gardła, kosmetyków. Miód jest jedynym produktem, który nie psuje się nawet po wielu latach przechowywania, bo w jego składzie nie znajdziemy wody. Z tego względu jest on naturalnym konserwantem. Miód traci swoje lecznicze właściwości w wysokiej temperaturze, dlatego nie można wystawiać go na działanie promieni słonecznych oraz dodawać do gorących napojów.

Ludowe receptury na bazie miodu to przede wszystkim syropy na schorzenia dolnych dróg oddechowych i gardła, nalewki wzmacniające oraz preparaty działające na skórę. Warto wypróbować stary sposób naszych babć na dobre samopoczucie i odporność organizmu, pijąc każdego dnia na czczo szklankę wody z łyżeczką miodu i sokiem z cytryny. Napój ten powinien zostać przygotowany wieczorem, aby miód mógł się powoli rozpuścić. Rano należy miksturę delikatnie pomieszać i dodać do niej nieco soku z cytryny.

Czytaj też:

Czy smarowanie twarzy miodem może być korzystne dla zdrowia cery? Odpowiedź może cię zaskoczyć