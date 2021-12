To napój, który najbardziej obniża odporność. Odwadnia i zaburza pracę jelit

Jednymi z najgorszych napojów, które mogą negatywnie wpłynąć na układ odpornościowy, są napoje alkoholowe. Jak mówi Roxana Ehsani z amerykańskiej Akademii Żywienia i Dietetyki, aby układ immunnologiczny prawidłowo funkcjonował, każdego dnia potrzebuje odpowiednich składników ze zdrowej i zbilansowanej diety. Ale są produkty, które tę odporność rujnują. Dlaczego na tej liście jest alkohol?

Alkohol odwadnia organizm

Do prawidłowego funkcjonowania organizm potrzebuje odpowiedniego nawodnienia. Zaleca się, aby pić minimum dwa litry wody dziennie. Napoje alkoholowe nie sprawią, że organizm przyjmie odpowiednią ilość wody, wręcz przeciwnie. – Alkohol może cię odwodnić ze względu na swoje właściwości moczopędne. A to nie wspiera zdrowego i silnego układu odpornościowego – mówi Roxana Ehsani.

Alkohol może zaburzać pracę jelit

O tym, że zdrowe jelita i odpowiednia flora antybakteryjna są jednym z kluczy do naszej odporności, naukowcy mówią od dawna. Uszkodzony mikrobiom jelitowy to większa podatność na choroby i infekcje. – Kiedy pijemy alkohol, trafia on do naszych jelit i uszkadza mikrobom jelitowy, a tym samym zakłóca prawidłowe funkcjonowanie komórek odpornościowych – tłumaczy Ehsani.

Słodkie drinki uderzają w odporność

Alkohol w połączeniu z cukrem to najgorsza opcja dla układu odpornościowego. To między innymi słodkie drinki i likiery. – Picie napojów o wysokiej zawartości cukru, może dodatkowo negatywnie wpłynąć na nasz układ odpornościowy. Pokarmy i napoje, które podnoszą poziom cukru we krwi, zakłócają produkcję komórek odpornościowych i potencjalnie hamują ich prawidłowe działanie. A to skutkuje niską odpornością – mówi Ehsani.

Upijanie się szkodzi zdrowiu

Regularne upijanie się, picie alkoholu kilka dni w tygodniu, czy nawet jednorazowe picie dużych ilości alkoholu uderza także w układ odpornościowy. Jak mówi Roxana Ehsani, wpływa to negatywnie na zdolność organizmu do zwalczania infekcji, bo potrzebuje on więcej czasu na regenerację.

Co pić dla poprawy odporności?

Dietetyczka radzi, aby zimą sięgać po gorącą herbatę, sok z cytryny i ogólnie: zdrowo się odżywiać. W diecie wspierającej odporność powinny znaleźć się produkty bogate w witaminy C i D, cynk, probiotyki, beta-karoten i białko.

