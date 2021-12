Kiedy najlepiej pić kawę? Te 4 informacje cię zaskoczą

Kawa to napój, po który lubimy sięgać rano i w ciągu dnia. Okazuje się jednak, że aby dobrze działała, warto pić ją o określonej porze.

Kawa to napój, który może zaburzyć wydzielanie melaniny, co oznacza problemy z zasypianiem i bezsennością. Oprócz tego jest w stanie wpłynąć na rytm dobowy, utrudniając zarówno zasypianie, jak i poranne wstawanie.

Kawa, to obok herbaty, najbardziej popularny napój na świecie. Pijemy ją na wiele sposobów : czarną, z mlekiem, ze śmietanką, z syropami smakowymi, z bitą śmietaną. Lubimy po nią sięgać zarówno rano, jak i w ciągu dnia, a czasem nawet wieczorem. Kiedy jednak najlepiej pić kawę, by skorzystać z jej dobroczynnych właściwości i nie pogorszyć sobie stanu zdrowia?

Kawa to napój, którego picie dla wielu osób jest swoistym rytuałem. Lubimy budzić się przy jej zapachu i sięgać po nią o poranku. Tymczasem okazuje się, że sięganie po kawę z samego rana nie jest najlepszym postępowaniem. Co warto wiedzieć o kawie i kiedy należy ją pić?

Kawa rozpuszczalna



Kawa rozpuszczalna nie zawiera diterpenów, nie wpływa więc na gospodarkę lipidową. To oznacza, że jest bezpieczna dla osób, które mają podniesiony poziom cholesterolu. Nie należy jednak przesadzać z jej ilością!



Kawa mielona



Kawa mielona zalewana bezpośrednio wrzątkiem niestety zawiera diterpeny. Nie powinny jej pić osoby mające zaburzony poziom cholesterolu.



Kawa mielona z filtrem



Co ciekawe, ta sama kawa mielona może być o wiele zdrowsza i nie zawierać kafeolu i kafestolu, jeśli przygotujemy ją z użyciem... papierowego filtru.



Kawa z ekspresu



Kawa z ekspresu jest zdrowsza niż kawa mielona zalewana wrzątkiem. Jeśli ekspres zawiera filtr metalowy, będzie ona jednak mniej zdrowa niż kawa, którą przygotowujemy z użyciem filtru papierowego.



Latte



A popularne latte? Wszystko zależy od tego z jakiej kawy zostało przygotowane. Warto jednak pamiętać, że jeśli lubimy latte wzbogacać słodkimi syropami smakowymi czy tłustym mlekiem, to taki przysmak także nie będzie wskazany dla osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu.