Która kawa jest najzdrowsza? Wyniki 10-letnich badań, które objęły pół miliona ludzi

Bez względu na to, czy wybierasz kawę bezkofeinową, mieloną z pełnych ziaren, czy nawet rozpuszczalną, to chronisz wątrobę przed wieloma przewlekłymi chorobami, stłuszczeniem oraz rakiem wątroby.

Po trwających ponad 10 lat badaniach dotyczących wpływu kawy na nasze zdrowie brytyjscy naukowcy z Southampton University oraz University of Edinburgh nie mają wątpliwości, że samo picie kawy ma korzystny wpływ na nasz organizm.

Po przebadaniu prawie pół miliona ludzi specjaliści wykazali, że nieco lepiej na zdrowie działa kawa z fusami niż rozpuszczalna, ale różnice wbrew pozorom są niewielkie. Szczegółowe wyniki badań opisano na łamach prestiżowego „BMC Public Health”.

Pij kawę – na zdrowie! Twoja wątroba będzie za to wdzięczna

W badaniach uwzględniono 4 rodzaje kawy: kofeinową, bezkofeinową, mieloną i rozpuszczalną. Okazało się, że nie ma większego znaczenia, który z nich wybierzemy – u wszystkich, którzy je pili:

Ryzyko przewlekłych chorób wątroby było o 21 proc. niższe niż w grupie kontrolnej, która w ogóle nie spożywała kawy.

Ryzyko stłuszczenia wątroby obniżyło się o 19 proc.

Ryzyko raka wątrobowokomórkowego (HCC) zmniejszyło się o 21 proc.

Ryzyko śmierci z powodu chorób wątroby u pijących kawę było o 49 proc. niższe.

Kawa mielona jest trochę lepsza dla zdrowia niż rozpuszczalna, ale różnice są niewielkie

Najlepsze efekty uzyskały osoby, które wybierały kawę z mielonych ziaren, ale różnica pomiędzy najsłabszą w tym zestawieniu kawą rozpuszczalną nie były zbyt wielkie.

Miłośnicy kawy z fusami byli o 61 proc. mniej narażeni na zgon z powodu chorób wątroby, ryzyko stłuszczenia tego organu zmniejszyło się u nich o 35 proc., a możliwość zachorowania na raka wątrobowokomórkowego była u nich o 34 proc. niższa w porównaniu do grupy kontrolnej niespożywającej kawy.

Choć badania nie analizowały przyczyn korzystnego wpływu kawy na wątrobę, to zdaniem doktora Olivera Kennedy'ego uzyskane dane wskazują na to, że ten jeden z najpopularniejszych napojów na świecie może być stosowany profilaktycznie w ramach zapobiegania przewlekłym chorobom wątroby – zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych, gdzie jest problem z dostępem do opieki medycznej (m.in. w rejonie Afryki Subsaharyjskiej).

