Nietypowe produkty, które warto dodać do koktajlu

Koktajle owocowe oraz warzywne to jedne z najzdrowszych przekąsek na świecie. Są w stanie zastąpić także pełnowartościowy posiłek, jeśli zadbamy o dużą porcję białka, błonnika i zdrowego tłuszczu. Ale co dodać do koktajlu, by był jeszcze ciekawszy w smaku? Oto składniki, których prawdopodobnie nie zmiksowałeś dotychczas w swoim blenderze. Pora na małe kulinarne eksperymenty!

Nietypowe dodatki do koktajlu

Wzbogać swoje smoothie o poniższe produkty, aby uzyskać ciekawszy smak.

Mrożony kalafior

Chociaż mało kto dodaje go do koktajlu, to warzywo nadaje się doskonale. Jest miękkie, delikatne w swojej strukturze, a zarazem bardzo zdrowe. Kalafior to bomba witaminowa pełna przeciwutleniaczy, witamin z grupy B, potasu i błonnika. Jego smak jest subtelny, z pewnością nie „zepsuje” smaku smoothie, z kolei poprawi jego konsystencję.

Buraki

Buraki mają lekko ziemisty, słodki smak, który bardzo dobrze komponuje się z innymi smakami. Są także potęgą przeciwutleniaczy. Polecane ze względu na właściwości przeciwzapalne. Pochodzą one z betalainy - pigmentu, który nadaje burakom jaskrawoczerwony kolor. Chcąc zmiksować buraki w koktajlu, należy najpierw je ugotować lub zapiec w piekarniku. Można też kupić wstępnie ugotowane.

Dynia

Często myślimy o dyni jako przysmaku jesieni, który co prawda nadaje się co prawda do słynnej pumpkin latte, ale do koktajlu już mniej. A to błąd! Dynia jest świetna o każdej porze roku, dostarczając witamin A oraz C, potasu, a także błonnika wypełniającego. Dynia zapewnia przyjemną, kremową konsystencję.

Skórki cytrusa

Odpowiednio oczyszczone, skórki cytrusów to „odpadek”, którego szkoda zmarnować. Są pełne błonnika i witaminy C, nadają koktajlowi orzeźwiający posmak.

Awokado

Jeśli nie próbowałeś jeszcze awokado w swoim shake’u, czeka cię prawdziwa uczta. Możesz wybrać świeże lub mrożone i połączyć z ulubionymi owocami lub warzywami. Awokado to zdrowe źródło tłuszczu, pomagające lepiej wchłaniać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K). Pasuje zwłaszcza do owoców tropikalnych, ale nie tylko. Testuj różne kombinacje, aż znajdziesz swój ulubiony smak.

Produkty pełnoziarniste

Chociaż płatki owsiane to popularny dodatek do smoothie, zwróć uwagę na inne produkty pełnoziarniste: komosę ryżową, sorgo, czy proso. To solidny zastrzyk błonnika, węglowodanów złożonych oraz ważnych witamin i minerałów, takich jak żelazo, selen i magnez.

Kurkuma

Kurkuma jest przeciwutleniaczem, który zwalcza stany zapalne, od tysięcy lat używanym w leczeniu różnych schorzeń. Niezależnie od tego, czy walczysz z przeziębieniem, czy po prostu chcesz wypić zdrowszy koktajl, dodaj do niego odrobinę kurkumy. Szczególnie dobrze smakuje w połączeniu z cytrusami oraz słodkimi owocami. Koktajl dzięki kurkumie uzyskuje złocisty odcień.

Pieprz Cayenne

To kolejna pikantna przyprawa, która świetnie sprawdza się w koktajlach. Oprócz tego, że oferuje szereg potencjalnych korzyści zdrowotnych, stanowi pyszny kontrast ze słodkimi składnikami smoothie. Idealnie „rozgrzewa”, wzmacniając przepływ krwi. Nadaje się do regeneracji po treningu.

Bataty

Gotowane słodkie ziemniaki to fantastyczny sposób na dodanie do koktajlu dodatkowej porcjij błonnika, potasu i przeciwutleniaczy. Nadają również mieszance gładką, kremową konsystencję. Najlepiej użyć ugotowanego lub upieczonego kawałka batata i połączyć z innymi warzywami.

Tahini

Ta pyszna pasta z mielonego sezamu jest wspaniałym dodatkiem zarówno do słodkich, jak i pikantnych potraw. To także świetna alternatywa dla masła orzechowego dla alergików. Ma słony, pikantny i bogaty smak, dlatego nie dodawaj jej zbyt dużo.

