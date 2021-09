Jak zrobić dyniową kawę? Przepis na pumpkin spice latte – napój o smaku... jesieni

Niskokaloryczna dynia (w 100 g ma zaledwie 26 kcal) jest na tyle wszechstronną rośliną, że doskonale nadaje się do spożywania zarówno na słono, jak i na słodko. W ciągu ostatnich kilku lat ogromną popularnością zdobyła kawa z dodatkiem dyniowego miąższu, czyli pumpkin spice latte, która jesienią króluje w ofercie wielu sieci kawiarni na całym świecie.

Niestety zwykle dyniowa kawa dostępna w restauracjach może mieć nawet 300 kcal, dlatego zdecydowanie lepiej przygotować ją samodzielnie w domu – bez nadmiernej ilości cukru czy bitej śmietany. Wbrew pozorom bez takich dodatków wielu osobom może smakować dużo bardziej niż ta, za którą trzeba płacić na mieście. Warto wypróbować błyskawiczny przepis na napój, który smakuje jak... jesień.

Jak zrobić pumpkin spice latte? Najprostszy przepis bez cukru

Przepis: Pumpkin spice latte Przepis do zrobienia w domu Kategoria Napój Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 120 Składniki 40-gramowy kawałek świeżej dyni uduszonej na parze (można zastąpić gotową masą z puszki)

około 30 ml syropu daktylowego lub innego zamiennika cukru do smaku

szczypta gałki muszkatołowej, mielonych goździków i 2 razy tyle cynamonu

1-2 filiżanki świeżo zaparzonego espresso

niewielki kawałek imbiru drobno utartego na tarce

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego

pół szklanki mleka do spienienia (można wybrać roślinny zamiennik)

Zaczynamy od wymycia i przekrojenia świeżej dyni na mniejsze kawałki. Po usunięciu gniazda nasiennego wybieramy dorodny kawałek dyni i gotujemy go na parze do miękkości.

W Stanach Zjednoczonych dużo większą popularnością cieszy się gotowa masa dyniowa dostępna w puszkach, ale na polskim rynku produkt ten nie jest tak łatwo dostępny – wbrew pozorom całkiem łatwo można przygotować go samodzielnie – wystarczy umieścić dynię na sitku ułożonym nad garnkiem z gotującą się wodą i poczekać aż wybrany przez nas kawałek zmięknie na tyle, by nadawał się do rozdrobnienia za pomocą zwykłego widelca.

Miękką dynię przekładamy do kubka, dodajemy ulubiony syrop np. z daktyli lub pozbawioną kalorii (i zapobiegającą próchnicy) płynną stewię, a potem doprawiamy do smaku gałką muszkatołową, mielonymi goździkami i garścią mielonego cynamonu, który znakomicie obniża poziom cukru we krwi.

Na koniec zalewamy wszystko wcześniej zaparzoną kawą i dodajemy spienione mleko – najlepiej roślinne, np. migdałowe, które doskonale komponuje się z dyniowym aromatem tego rozgrzewającego napoju.

