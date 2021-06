5 faktów zdrowotnych na temat awokado, które znają nieliczni

Awokado to doskonały pokarm pełen składników odżywczych, których brakuje wielu osobom we współczesnej diecie. Ponieważ jest pyszne i łatwo wkomponować je w przygotowywane dania, warto czerpać z jego korzyści zdrowotnych. A te są imponujące, czemu dowodzi częste określanie tego owocu mianem superfoods.

Fakty zdrowotne na temat owoców awokado

1. Zawierają więcej potasu niż banany

Potas to ważny minerał, który pomaga utrzymać gradienty elektryczne w komórkach organizmu. Badania wykazały, że wysokie spożycie potasu wiąże się z obniżonym ciśnieniem krwi, które jest głównym czynnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu i niewydolności nerek.

Niestety, wielu ludzi ma niedobory potasu. Powszechnie znanym źródłem potasu są banany, ale tak samo dobre – a nawet lepsze są owoce awokado. Porcja o wadze 100 gramów zawiera 14% zalecanego dziennego spożycia, w porównaniu do 10% z bananów.

2. Są pełnie błonnika

Awokado jest zwykle bogate w błonnik — około 7% wagowo, co jest bardzo wysoką wartością w porównaniu z większością innych produktów spożywczych. Błonnik to niestrawna materia roślinna, która może przyczynić się do utraty wagi i zmniejszenia skoków cukru we krwi. Jest też silnie związana z niższym ryzykiem wielu chorób. Około 25% błonnika w awokado to błonnik rozpuszczalny – znany z tego, że odżywia przyjazne bakterie jelitowe, które są bardzo ważne dla optymalnego funkcjonowania organizmu.

3. Mogą chronić twoje oczy

Awokado jest bogate w przeciwutleniacze, w tym luteinę i zeaksantynę. Te składniki odżywcze są bardzo ważne dla zdrowia oczu i zmniejszają ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej i zaćmy – chorób powszechnych u osób starszych. Jedzenie awokado powinno korzystnie wpływać na zdrowie oczu w długotrwałej perspektywie.

4. Mogą pomóc schudnąć

Istnieją pewne dowody na to, że awokado jest pożywieniem przyjaznym dla utraty wagi. Jest bogate we wspomniany błonnik i dodatkowo ubogie w węglowodany, co czyni je doskonałym pożywieniem również na diecie. W jednym z badań osoby jedzące awokado jako część posiłku miały o 28% mniejsze pragnienie jedzenia w ciągu następnych 5 godzin w porównaniu z osobami, które nie spożywały tego owocu. Włączenie awokado do diety może pomóc naturalnie jeść mniej kalorii i ułatwić przestrzeganie zdrowych nawyków żywieniowych.

5. Zapewniają ogólne zdrowie

Jedno z badań dietetycznych wykazało, że ludzie, którzy jedli awokado, mieli znacznie wyższe spożycie składników odżywczych. Dodatkowo byli o połowę mniej narażeni na zespół metaboliczny, który jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca i cukrzycy. Warto wspomnieć, że owoce te nie zawierają cholesterolu ani sodu i mają niską zawartość tłuszczów nasyconych, co czyni je jednym z najzdrowszych wyborów żywieniowych.

Czytaj też:

6 produktów spożywczych, które mogą zapobiegać bólom głowy