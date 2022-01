Co jest zdrowsze: kawa czy herbata? Tego się nie spodziewałeś

Kawa czy herbata? Każdego dnia sięgamy po te napoje, nie zawsze zastanawiając się, jak wpływają na nasze zdrowie. I o ile wokół kawy krąży wiele mitów na temat jej wpływu na serce i koncentrację, to o herbacie mówimy zdecydowanie mniej. Który z tych napojów jest zdrowszy i po jaki możemy sięgać częściej?

Kawa czy herbata?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i skomplikowana jednocześnie – to zależy. Bo tak, jest istnieje wiele gatunków herbat, które różnią się między sobą nie tylko smakiem, ale i właściwościami, tak istnieją różne rodzaje kawy, które także w inny sposób wpływają na organizm.

Oba napoje zawierają kofeinę (czarna herbata oraz kawa), wpływają na pracę układu krążenia, pobudzają, mogą redukować ryzyko rozwoju cukrzycy. Oprócz tego herbata ma pozytywny wpływ na kości i układ neurologiczny. Spożywane w nadmiarze mogą jednak wywoływać negatywny wpływ na zdrowie i wypłukiwać składniki odżywcze. Kawa z kolei też może obciążać układ trawienny.

Która kawa jest najzdrowsza?

Porównując kawę i herbatę, warto zastanowić się nad sposobem parzenia tych napojów, bo to w nim tkwi klucz do odpowiedzi na to pytanie. Krótko parzone kawa i herbata będą zdecydowanie mniej zdrowe od tych napojów, które poddajemy długim procesom parzeniom. To może zaskakiwać, ale z tego wynika, że kawa mielona zaparzona w papierowym filtrze będzie zdecydowanie zdrowsza od tej, która parzymy w ekspresie. Dlaczego?

Papierowy filtr zatrzymuje więcej szkodliwych substancji. Nie przenikają przez niego kafeol i kafestol, związki, które mogą podnosić poziom cholesterolu w organizmie. Co więcej, powolne parzenie pozwala zapobiec także uwalnianiu się kwasów czy alkaloidów, więc napój przygotowywany w ten sposób będzie nie tylko zdecydowanie bardziej aromatyczny, ale też zdrowszy.

Która herbata jest najzdrowsza?

Z herbat za najzdrowszą uważana jest biała herbata, którą przygotowuje się z młodych, świeżo ściętych liści, które mają wiele substancji odżywczych. Oczywiście, aby herbata dostarczyła nam przeciwutleniaczy i minerałów, powinna być odpowiednio parzona. Zdecydowanie zdrowsza jest herbata liściasta, w której procesom parzenia poddajemy tylko listki. Herbata ekspresowa (nawet biała), nie będzie już tak zdrowa. W torebkach od herbaty mogą znajdować się różne związki, które uwalniają się w czasie parzenia i nie wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

Co jest zdrowsze?

Jak widać, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Warto rozsądnie spożywać kawę i herbatę, wybierać dobrej jakości produkty (herbatę liściastą zamiast ekspresowej, kawę mieloną lub rozpuszczalną zamiast mieszanek kilka w jednym), a przygotowując je, pamiętać o odpowiednim procesie parzenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o kawie?

Filiżanka kawy poprawia krążenie krwi



Filiżanka kawy wypita przed południem dodaje nam energii i siły na dzień. Nie każdy jednak wie, że kawa poprawia krążenie krwi, dzięki czemu do komórek trafia więcej substancji odżywczych!



Kawa na poprawę nastroju



Filiżanka małej czarnej może także mieć działanie terapeutyczne. Znacząco poprawia nastrój i samopoczucie, redukuje stres oraz napięcia w organizmie.



Kawa zawiera przeciwutleniacze



Czarny napój to źródło antyoksydantów i przeciwutleniaczy, dzięki czemu pomaga w organizmie zwalczać wolne rodniki i zapobiega uszkodzeniom na poziomie komórkowym.



Kawa pomaga zrzucić zbędne kilogramy



Kawę poleca się również w czasie odchudzania. Pomaga spalić tkankę tłuszczową i to dość mocno – nawet o 20 procent! Oczywiście, osoby, które chcą zrzucić kilka kilogramów, nie powinny pić kawy z dodatkiem spienionego mleka ani słodkich syropów, które znacząco podnoszą kaloryczność takiego napoju.



Kawa poprawia potencję



Kawę uważa się również za świetny afrodyzjak. Pobudzając układ nerwowy, kawa sprawia, że zwiększa się ochota na seks. U kobiet oznacza to większe libido, a u mężczyzn... mniejsze ryzyko wystąpienia miłosnych niepowodzeń.Czytaj też:

