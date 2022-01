Te poranne nawyki pomogą ci dobrze rozpocząć dzień. Są proste!

Poranne rytuały odgrywają bardzo ważną rolę w zachowaniu higieny psychicznej. Wprawiają nas w dobry nastrój, poprawiają nam samopoczucie i zwyczajnie dobrze wprowadzają w dzień. Jeśli o poranku sprawiamy sobie chwilę przyjemności, robiąc to, co poprawia nam humor, pozytywnie nastawiamy się na cały dzień. Mamy też więcej energii do wykonywania codziennych obowiązków.

Czym są poranne rytuały?

Poranne rytuały czy inaczej poranne nawyki, to różne czynności, które wykonujemy, by poprawić swój komfort życia. To może być filiżanka kawy, wypita w ciszy bez codziennego pośpiechu, kilka stron książki, partia ćwiczeń rozciągających wykonana przy relaksującej muzyce. To może być też krótki spacer z psem albo ulubione śniadanie zjedzone niespiesznie.

Choć te czynności brzmią bardzo zwyczajnie (i rzeczywiście takie są), właśnie na tym polega ich siła. Nie tylko poprawiają nasze samopoczucie, ale i podnoszą komfort codzienności, sprawiając, że czujemy się w niej bezpiecznie i wygodnie – tak jak w ulubionych dresach na kanapie.

Korzyści porannych nawyków

Poranne rytuały:

poprawiają nam nastrój

poprawiają nam samopoczucie, ponieważ jest to czas spędzony na przyjemności

pomagają zachować równowagę i higienę psychiczną

pomagają się wyciszyć i dobrze rozpocząć dzień

sprawiają, że robimy coś dla siebie, zamiast skupiać się tylko na wykonywaniu obowiązków

zapewniają nam poczucie bezpieczeństw

Jak wprowadzić do codzienności poranne nawyki?

Wypracowanie takich nawyków jest proste – wystarczy zastanowić się nad tym, co sprawia nam największą przyjemność w weekend, gdy nie musimy nigdzie się spieszyć. Czy celebrujemy poranki z książką na kanapie? Czy jemy leniwe śniadanie, a może spokojnie wypijamy kubek kawy czy herbaty?

Jeśli już wiemy, co sprawia nam radość, wystarczy przenieść część tych nawyków do codzienności. W tygodniu raczej nie ma czasu na długie wylegiwanie się w łóżku, ale wstając 10 minut wcześniej, wygospodarujemy czas, w którym spokojnie wypijemy kawę i przeczytamy informacje ze świata. Możemy go również wykorzystać na to, by poćwiczyć przy uchylonym oknie, pomedytować albo się porozciągać.

Każdy poranny rytuał przyniesie wymierne korzyści, pod warunkiem, że będzie wykonywany regularnie. Wystarczy raz spróbować, a szybko się przekonamy, że poranek bez pośpiechu i chaosu znacząco poprawia nam nastrój i pozytywnie nas nastraja na cały dzień!

