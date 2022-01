Jakie mleko do kawy? Te mleka najlepiej się spieniają

Mleko do kawy trzeba wybierać umiejętnie, ponieważ nie każdy rodzaj mleka nadaje się do przyrządzenia pysznej i aromatycznej kawy z mleczną pianką. Jakie mleko zatem wybrać, by cieszyć się idealną kawą?

Jakie mleko wybrać do kawy?

Do kawy można dodawać różne rodzaje mleka. I można to robić na wiele sposobów, podgrzewając je wcześniej, dolewając zimne z lodówki albo spieniając za pomocą spieniacza. Największą popularnością cieszy się mleko krowie, ale także roślinne spełni swoją rolę. Mleko owsiane, migdałowe czy ryżowe pozwoli nadać napojowi jaśniejszą barwę, poprawi jego smak i doda mu słodyczy.

Mleko owsiane w dodatku dobrze się spienia, dlatego pozwala przygotować niemal tak wysoką piankę jak mleko krowie. Jeśli jednak chcemy zrobić piankę z mleka roślinnego, warto zrobić to osobnym spieniaczem do mleka – mleko owsiane jest dość gęste, przez co może nam zatkać rurki do spieniania mleka w ekspresie.

Czy warto dodawać mleko do kawy?

Mleko do kawy pozwala:

poprawić walory smakowe kawy

pozbyć się charakterystycznej goryczki czy kwasowości kawy

przygotować napój, który będzie delikatniejszy w smaku niż czarna kawa

przygotować pyszny napój, który mniej pobudza niż czarna kawa

przygotować desery kawowe, np. latte z syropem smakowym

Najlepsze mleko do kawy

Nie każde mleko tak samo dobrze nadaje się do przygotowania latte czy cappuccino. Zbyt chude mleko krowie stworzyć cieniutką piankę, która szybko się rozpuści, a zbyt tłuste w ogóle się nie spienić. Z tego względu warto zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu w mleku. Do stworzenia idealnej mlecznej pianki najlepiej nadaje się mleko o zawartości tłuszczu 3,2 procent. Nie jest ono ani zbyt chude, ani zbyt tłuste i pozwala przygotować pyszne latte.

Jak przygotować idealną piankę?

Aby zrobić idealną mleczną piankę, należy:

Wybrać mleko o zawartości tłuszczu 3,2 procent

Spieniać mleko z lodówki – tylko zimne mleko idealne się spieni! Najlepiej, by miało ono temperaturę 3-4 stopni Celsjusza

Przed spienianiem mleka nie należy go wcześniej podgrzewać. To oznacza, że nie zaleca się powtórnego spieniania mleka, które już wcześniej przygotowaliśmy w ten sposób

Czytaj też:

Co jest zdrowsze: kawa czy herbata? Tego się nie spodziewałeś