Mleko? Tylko pełnotłuste, zwłaszcza dla dzieci

Mleko jest dobrym źródłem wapnia, jodu, witamin A i B12 oraz tłuszczu. Lucy Upton, dietetyk dziecięcy i rzecznik Stowarzyszenia Dietetyków Zjednoczonego Królestwa mówi: „Tłuszcz jest bardzo ważny dla dzieci. Mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię”. Trzy kluczowe źródła energii dzieci to nabiał, białko i węglowodany, a dzieci potrzebują znacznie więcej energii na kilogram niż dorośli. „Przeciętny dwulatek potrzebuje 80 kalorii na kilogram wagi” – mówi, podkreślając, że dorośli potrzebują mniej niż połowę tej ilości.

Badania wyraźnie pokazują, że dzieci, które piją pełnotłuste mleko są mniej narażone na otyłość niż te, które piją te o niskiej zawartości tłuszczu, mimo że była to wyłącznie obserwacja. Eksperci doradzają, by nie pozbawiać dzieci mleka, chyba że nietolerancja lub alergia jest prawdziwym problemem – a występuje u 2% do 7% dzieci.

Unikaj mleka dla niemowląt, pomimo tego, co mówią reklamy

Dziś jest to szeroko dostępny produkt dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do trzech lat, sprzedawany jako napój uzupełniający. Eksperci ds. zdrowia i żywienia od dawna odradzają spożywanie mleka dla niemowląt ze względu na ich dodatek cukru i soli oraz niższą zawartość białka niż w mleku krowim. Niedawne badanie wykazało, że w latach 2006-2015 sprzedaż mleka dla niemowląt wzrosła 2,6 razy, w dużej mierze dzięki zintensyfikowanym reklamom.

Zespół uważa, że ​​może to być spowodowane wzrostem karmienia piersią w ostatnich latach, zmniejszeniem sprzedaży mleka modyfikowanego i zwiększeniem zainteresowania mlekiem dla niemowląt. Ale rada jest jasna: po 12 miesiącach dzieciom lepiej podawać zwykłe mleko, a dzieci od 12. do 24. miesiąca powinny codziennie otrzymywać od dwóch do trzech filiżanek pełnotłustego mleka.

Tylko pełnotłuste

Specjaliści nie zalecają odtłuszczonego mleka dla dzieci, szczególnie tych poniżej piątego roku życia. Simon Steenson, naukowiec z British Nutrition Foundation zgadza się z tym i zauważa, że „dzieci, które dobrze się odżywiają, mogą pić mleko częściowo odtłuszczone po 2 latach, ale mleko odtłuszczone lub 1% nie nadaje się jako napój dla dzieci poniżej 5 lat". Nie powinno to wpływać na ich wagę. Kanadyjscy naukowcy odkryli, że dzieci w wieku od roku do 18 lat, które spożywały mleko pełnotłuste, rzadziej są otyłe. Ryzyko otyłości było o 39% niższe niż u dzieci, które piły mleko o obniżonej zawartości tłuszczu.

Zespół przeanalizował 14 badań, w których wzięło udział 20897 dzieci, porównując dzieci pijące mleko pełne (3,25% tłuszczu) z tymi, które piły mleko o obniżonej zawartości tłuszczu (1,5 do 2% tłuszczu). Dzieci pijące pełnotłuste mleko nie były cięższe, jak wyjaśnia Jonathon Maguire, profesor pediatrii na Uniwersytecie w Toronto, który prowadził badanie. Ale podkreśla, że ​​ustalenia były wyłącznie obserwacyjne.

Maguire i jego zespół przeprowadzą teraz randomizowane, kontrolowane badanie z 500 dziećmi w wieku poniżej pięciu lat w ciągu dwóch lat, aby bardziej bezpośrednio sprawdzić, czy zawartość tłuszczu w mleku, które piją, jest kluczowym czynnikiem w określeniu ich wagi. Uwzględnią przyzwyczajenia dzieci do jedzenia, ich wagę początkową i inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wagę.

Ważne jest, abyśmy „rozumieli skutki zdrowotne tego, co robimy z naszymi dziećmi” – powiedział Maguire. „Rodzice podejmują te decyzje na co dzień” i potrzebują dowodów.

Upton cieszy się, że wkrótce rozpocznie się próba ustalenia prawdziwej przyczyny tego związku między mlekiem pełnotłustym a ryzykiem otyłości. „Wiele czynników wpływa na BMI (wskaźnik masy ciała) u dzieci” – mówi, podając przykłady wielkości porcji, częstotliwości posiłków, przekąsek i poziomów aktywności. „To bardzo złożony problem”.

