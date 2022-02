Co jest zdrowsze: jabłko czy banan? Wartości odżywcze owoców

Prawdopodobnie wiesz, że poprawa jakości diety w dużej mierze polega na włączeniu do jadłospisu kolorowych produktów, szczególnie w postaci owoców i warzyw. Mają one w składzie też inne istotne składniki odżywcze, m.in. błonnik, witaminy i minerały, a także naturalne cukry. Chociaż nie jest łatwo przestrzegać zalecanej ilości 5 porcji owoców i warzyw dziennie, okazjonalne zjedzenie jabłka lub banana nie powinno sprawiać trudności. Ale który z tych owoców jest zdrowszy?

Jabłka: właściwości odżywcze

Jabłka są tak popularnymi owocami, że doczekały się już swojego dnia, który przypada na 28 października. Warto je jeść, ponieważ są łatwo dostępne i zawierają szereg korzyści zdrowotnych. Mają one dobry wpływ na serce, obniżają cholesterol i zapobiegają zaparciom. Jedzone z umiarem w naturalny sposób ułatwiają oczyszczanie jamy ustnej. Jabłka są również dobrym źródłem witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy. Warto wiedzieć również, że w jabłkach jest mnóstwo związków polifenolowych, które mają silne właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwalergiczne i przeciwnowotworowe.

Banany: właściwości odżywcze

Banany, choć nie rosną w naszym kraju, możemy kupić w każdym sklepie spożywczym i warzywniaku. To zdecydowanie jedne z najpopularniejszych owoców, po które możemy sięgać właściwie przez cały rok. Zwłaszcza że również są dobrym źródłem błonnika pokarmowego oraz zawierają sporo białka. Banany są również dobrym źródłem potasu, magnezu i manganu. Zawierają także witaminę B6. Dojrzałe banany mają dość słodki smak.

Jabłko czy banan: Wybór zależy od sytuacji

Te dwa owoce są zadziwiająco podobne w przypadku większości wartości odżywczych, przy czym banany mają niewielką przewagę w kwestii witamin i minerałów, a jabłka w ilości błonnika. Większą różnicą między jabłkami a bananami jest smak i konsystencja. Warto wziąć pod uwagę kilka czynników przy określaniu, który owoc zjeść. Jeśli masz ochotę na coś chrupiącego i słodko-kwaśnego, sięgnij po jabłko. Jeśli szukasz czegoś bardziej miękkiego, bardziej skrobiowego i trochę łatwiejszego do strawienia (szczególnie przed treningiem), wybierz banana. Pamiętaj, by w twojej diecie znajdowało się wiele różnych owoców oraz warzyw. Wypracuj dobre nawyki żywieniowe, w ramach których słodki owoc będzie przekąską, zamiast gotowego deseru z dużą ilością dodanego cukru. To z pewnością wyjdzie ci na zdrowie!

