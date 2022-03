Jackfruit – cenny w diecie wegańskiej owoc. Smakuje jak... wieprzowina

Chociaż może brzmieć to jak wytwór laboratorium, jackfruit pochodzi z drzewa chlebowca rosnącego w Azji Południowo-Wschodniej. Jest narodowym owocem Bangladeszu i wygląda jak podłużny melon lub duże mango. Słowo „jackfruit” pochodzi od portugalskiego słowa jaca, które XVI-wieczni odkrywcy utworzyli z malezyjskiej nazwy owocu wymawianej czakka.

Chociaż dziś nadal uprawia się go wyłącznie w Azji Południowo-Wschodniej, chlebowiec jest owocem lubianym na całym świecie. Wykorzystuje się go często w kuchni wegańskiej.

Jak smakuje jackfruit?

Konsystencja owocu chlebowca podobna jest do banana, mango czy ananasa. Ale smak jest dość charakterystyczny. Mówi się, że jest lekko słodki, a niektórym jackfruit przypomina szarpaną wieprzowinę, szczególnie po ugotowaniu. Nasiona owocu są jadalne, przypominają smak orzecha brazylijskiego. Wewnętrzne włókna mają kolor żółty. Chlebowiec jest sprzedawany wstępnie pokrojony lub konserwowany w słodkim syropie.

Składniki odżywcze chlebowca

Jackfruit może nie tylko może stanowić egzotyczną ucztę dla kubków smakowych, ale również dostarczyć wielu składników odżywczych. Oprócz typowego zestawu witamin i minerałów owoc chlebowca jest doskonałym źródłem magnezu, witaminy B6 i przeciwutleniaczy. Należy jednak pamiętać, że ma niewiele białka, dlatego nadal trzeba używać innych substytutów (np. fasoli) w daniach z chlebowcem. Aby uzyskać jego mięsny smak, należy marynować go w sosie barbecue przez co najmniej godzinę, a następnie smażyć przez około trzydzieści minut.

Potencjalne korzyści zdrowotne

Witaminy i minerały zawarte w jackfruit mogą pomóc wzmocnić odporność. Ponieważ owoc zawiera przeciwutleniacze, mogą pomóc one organizmowi w walce z osteoporozą i rakiem, a także zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia poprawiać i trawienie. Jackfruit jest również niskowęglowodanowy, co umożliwia spożywanie go na większości diet. Najczęściej jest spożywany w daniach kuchni wegańskiej.

